شروط المساعدة المقطوعة الجديدة وكيفية التسجيل للحصول عليها

شروط المساعدة المقطوعة الجديدة، الاستعلام عن المساعدة المقطوعة باتت من أكثر الأسئلة التي تجد بحثا كبيرا من قبل الكثير من المواطنين من متوسطي الدخل وأصحاب الدخل المحدود، حيث اهتمت الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية على تقديم عدد من الخدمات والمساعدات تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا وذلك بعد عمل حصر للأسر من محدودي الدخل بما يعادل 36 ألف ريال سنويا وذلك بهدف توفير حياة كريمة ومواجهة حركة غلاء الأسعار وتوفير كل ما يلزم من احتياجات وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط قام بوضعها وزارة الموارد البشرية.

شروط المساعدة المقطوعة الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها أوضحت من خلاله أهم الشروط والمعايير التي يمكن من خلالها للمستفيدين صرف المساعدات المقطوعة وهي كالآتي:-

يشترط لصرف المساعدات المقطوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل ألا يتعدى عمر المتقدم عن 35 عام.

كما يستوجب على المتقدم ألا يكون مالكا لعقار غير المسكن الذي يعيش به.

ألا يتعدى الراتب الشهري له عن 3 آلاف ريال كحد أقصي.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية السعدية أو مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في برنامج صرف المساعدات المقطوعة برقم الهوية