نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المساعدة المقطوعة الجديدة وكيفية التسجيل للحصول عليها في المقال التالي
شروط المساعدة المقطوعة الجديدة، الاستعلام عن المساعدة المقطوعة باتت من أكثر الأسئلة التي تجد بحثا كبيرا من قبل الكثير من المواطنين من متوسطي الدخل وأصحاب الدخل المحدود، حيث اهتمت الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية على تقديم عدد من الخدمات والمساعدات تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا وذلك بعد عمل حصر للأسر من محدودي الدخل بما يعادل 36 ألف ريال سنويا وذلك بهدف توفير حياة كريمة ومواجهة حركة غلاء الأسعار وتوفير كل ما يلزم من احتياجات وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط قام بوضعها وزارة الموارد البشرية.
شروط المساعدة المقطوعة الجديدة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في بيان لها أوضحت من خلاله أهم الشروط والمعايير التي يمكن من خلالها للمستفيدين صرف المساعدات المقطوعة وهي كالآتي:-
- يشترط لصرف المساعدات المقطوعة لمحدودي ومتوسطي الدخل ألا يتعدى عمر المتقدم عن 35 عام.
- كما يستوجب على المتقدم ألا يكون مالكا لعقار غير المسكن الذي يعيش به.
- ألا يتعدى الراتب الشهري له عن 3 آلاف ريال كحد أقصي.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية السعدية أو مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.
خطوات التسجيل في برنامج صرف المساعدات المقطوعة برقم الهوية
- في البداية يقوم المتقدم بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلامات الإلكترونية المدرجة ضمن قائمة الخيارات.
- اختيار المساعدات المقطوعة ومن ثم إدخال وتعبئة كافة البيانات المطلوبة مثال ذلك رقم الهوية أو السجل المدني الخاص بالمواطن الذي قدم على المساعدة المقطوعة وتنطبق عليه الشروط
- إدراج الرمز الخاص بالتحقق في الخانات المخصصة لها وهو رمز مكون من خمس أرقام يجب كتبتهم كما هم بطريقة صحيحة.
- الضغط على أيقونة العرض حيث سيتم نقلك بعدها إلى الصفحة التالية والتي يظهر بها موعد صرف المساعدات المقطوعة كما يظهر لك عنوان أقرب فرع للصرف وقيمة المبلغ المصروف المستحق لك، وبعد الانتهاء واستكمال الخطوات السابقة المحددة بنجاح يمكنك الحصول على قيمة المساعدات المقطوعة المحددة لك من قبل الوزارة ( وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) السعودية.
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