تسجيل دخول مستخدم جديد في الموفع الإلكتروني لمستشفي الملك عبد العزيز

طريقة حجز موعد في مستشفى الملك عبد العزيز العسكرية بمحافظة طهران, تعتبر مستشفى الملك عبد العزيز العسكرية بطهران أحد المستشفيات العسكرية الموجودة في جميع محافظات المملكة العربية السعودية والتي تعمل علي تقديم خدمات طبية عديدة لكل العسكريين وزويهم, حيث تتيح مستشفى الملك عبد العزيز العسكرية بطهران خدمة إلكترونية لكل العسكريين وأهلهم إذا رغبوا في زيارة المستشفى والحصول على احدي الخدمات الطبية المقدمة من خلالها وهي حجز موعد مسبق قبل الذهاب إليها وذلك حتي يتمكن الشخص من الحصول على الخدمة علي الفور دون الحاجة إلى الانتظار, ومن المعروف عن مستشفى الملك عبد العزيز العسكرية بطهران أنها من اهم وأكثر المستشفى المتطورة داخل المملكة العربية السعودية وذلك لما تضمه من كادر من الأطباء الأكفاء وذلك بجانب أيضاً عدد من الأجهزة الطبية الحديثة.

خطوات حجز موعد في مستشفى الملك عبد العزيز العسكرية بطهران

يمكن للمريض الآن أن يقوم بحجز موعد مسبق في مستشفى الملك عبد العزيز العسكرية وذلك من أجل الاستشارات الطبية أو الحصول على أي خدمة طبية يريدها من المستشفى, إليكم الخطوات.

قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني التابع لمستشفى الملك عبد العزيز العسكرية بطهران.

لابد أن تكون مسجل من قبل علي الموقع, لذا يتم إدخال رقم هوية رب الأسرة, ثم يتم إدخال كلمة المرور.

ثم يتم اختيار صفحة المرضي.

تقوم بعدها بالضغط على أيقونة حجز المواعيد.

سوف يتيح لك الموقع عدد من المواعيد والأيام المحددة تقوم بالاختيار أكثر موعد مناسب لك من بينهم.

سوف يطلب من الموقع ملء مجموعة من المعلومات الخاصة بالمريض, فقم بكتابتها بحرص.

ثم الضغط علي حجز الموعد.

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