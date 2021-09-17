نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الحصول عليه عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد السؤال الأكثر تداولا على شبكات ومحركات البحث، حيث يهتم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والتعرف أيضا على أهم الشروط والمعايير التي يتم من خلالها الموافقة على معاش مقطوعة الضمان الاجتماعي المقدم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

هذا ولقد اهتمت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم عدد من المساعدات للأسر الأسد احتياجا والغارمين والأسر المتعففة من أجل إعانتهم على صعوبة المعيشة وبخاصة بعد الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان لها عن أهم الشروط والضوابط التي يمكن من خلالها الحصول على معاش مقطوعة الضمان الاجتماعي الجديد وهي كالآتي

يشترط للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من الأفراد المقيمين بالمملكة بشرط أن تكون إقامة دائمة.

يجب على المتقدم أن يمتلك حساب بنكي مفعل.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٥ عام على أن يكون مستوفي كافة الشروط والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.

يستوجب على المتقدم التسجيل في خدمات الضمان الاجتماعي، ولا يجوز أن يكون المتقدم مالكا لأي ملكية خاصة .

للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد يشترط ألا يكون المتقدم مستفيدا من البرامج التنموية وبراعم الدعم الأخري المقدمة مع وزارة الموارد البشرية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يتطلب من المتقدمين الالتزام واتباع عدد من الخطوات وهي كالآتي:-

تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إدخال وتعبئة كافة البيانات الشخصية والعنوان والدخل الشهري والحساب المصرفي للمتقدم.

في حال كان المتقدم مستوفيا للشروط المحددة ،يتمكن من إدخال باقي البيانات المطلوبة على سبيل المثال بيانات الأسرة وبيانات المعيل مع إدراج وتحميل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة

بعد الانتهاء من إدخال وتعبئة البينات يمكنك الضغط على أيقونة إرسال وفي حال قبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي يتم التواصل مع المستفيد عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص به.