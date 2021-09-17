نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استرجع حساب توكلنا بالخطوات والتفصيل في المقال التالي
كيف استرجع حساب توكلنا بالخطوات والتفصيل؛ حيث يقع الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين قاموا بالتسجيل في تطبيق توكلنا في أزمة فقد كلمة المرور الخاصة بحسابهم التي قاموا بإدخالها وقت التسجيل ؛ لذلك قمنا بإحضار الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها استعادة كلمة المرور وسوف نعرض هذه الطريقة بالتفصيل من خلال السطور التالية من هذا المقال علي موقع ثقفني.
كيف استرجع حساب توكلنا
يستطيع كل الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في تطبيق توكلنا من القيام باستعادة كلمة السر في الحالة التي ينسي فيها هذا الشخص، حيث يقوم الناس بالتسجيل في هذا التطبيق وإنشاء حساب لكي يحصلوا علي كافة الخِدْمَات التي يقدمها هذا التطبيق حيث يعمل علي تقديم الكثير من الخِدْمَات الهامة التي تخص مجال التعليم في المملكة العربية السُّعُودية وتخص المجال الصحي أيضاً في المملكة لذلك يقوم المواطنين بالإقبال عليه بشكل كبير لتميز ما يعمل التطبيق علي تقديمه.
ولكل من يتساءل عن الطريقة التي يمكن من خلالها وإتباع الخطوات الخاصة بها أن يتم استعادة كلمة المرور لأي حساب علي التطبيق؛ سوف نقوم بتوضيحها في السطور التالية وتتمثل في التالي:
- الخطوة الأولى يجب أن يقوم الشخص بفتح تطبيق توكلنا من خلال الهاتف.
- الخطوة الثانية القيام بالضغط علي كلمة “نسيت كلمة المرور”.
- الخطوة الثالثة يجب علي الشخص أن يحدد نوع المستخدم ما يقصد به إذا كام المواطن سعودي الجنسية أو من القادمين من دول أخري ومقيمين في المملكة العربية السُّعُودية.
- الخطوة الرابعة هو قيام المستخدم بإدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية إذا كان سعودي الجنسية أو رَقْم الإقامة في حالة أنه من المقيمين.
- الخطوة الخامسة القيام بإدخال تاريخ الميلاد.
- الخطوة السادسة أن يتم إرسال رمز التحقق عبر رَقْم الجوال الذي أدخله المستخدم عند التسجيل؛ ومن ثم إدخال هذا الرمز لتكتمل البيانات.
- الخطوة السابعة والأخيرة يستطيع الشخص إدخال كلمة مرور جديدة والدخول علي حسابه مرة أخري.
شروط التسجيل في توكلنا
وضع تطبيق توكلنا بعض الشروط لكل مواطن أو شخص يرغب في التسجيل في تطبيق توكلنا والقيام بإنشاء حساب أن يقوم بتنفيذها؛ وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
- من المفضل أن يمتلك الشخص حساب في أبشر والذي يجعله يقوم بالتسجيل بواسطة تعريف الهاتف.
- أن يتواجد رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في حالة أنه سعودي الجنسية أو إدخال رَقَم الإقامة لغير السعوديين.
- يجب أن يقوم الشخص بإدخال تاريخ ميلاده.
- إدخال رقم الجوال الذي تم استخدامه في أبشر.
- إدخال العنوان بالتفصيل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف استرجع حساب توكلنا بالخطوات والتفصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.