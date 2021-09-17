كيف استرجع حساب توكلنا بالخطوات والتفصيل؛ حيث يقع الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين قاموا بالتسجيل في تطبيق توكلنا في أزمة فقد كلمة المرور الخاصة بحسابهم التي قاموا بإدخالها وقت التسجيل ؛ لذلك قمنا بإحضار الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها استعادة كلمة المرور وسوف نعرض هذه الطريقة بالتفصيل من خلال السطور التالية من هذا المقال علي موقع ثقفني.

كيف استرجع حساب توكلنا

يستطيع كل الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في تطبيق توكلنا من القيام باستعادة كلمة السر في الحالة التي ينسي فيها هذا الشخص، حيث يقوم الناس بالتسجيل في هذا التطبيق وإنشاء حساب لكي يحصلوا علي كافة الخِدْمَات التي يقدمها هذا التطبيق حيث يعمل علي تقديم الكثير من الخِدْمَات الهامة التي تخص مجال التعليم في المملكة العربية السُّعُودية وتخص المجال الصحي أيضاً في المملكة لذلك يقوم المواطنين بالإقبال عليه بشكل كبير لتميز ما يعمل التطبيق علي تقديمه.

ولكل من يتساءل عن الطريقة التي يمكن من خلالها وإتباع الخطوات الخاصة بها أن يتم استعادة كلمة المرور لأي حساب علي التطبيق؛ سوف نقوم بتوضيحها في السطور التالية وتتمثل في التالي:

الخطوة الأولى يجب أن يقوم الشخص بفتح تطبيق توكلنا من خلال الهاتف.

الخطوة الثانية القيام بالضغط علي كلمة “نسيت كلمة المرور”.

الخطوة الثالثة يجب علي الشخص أن يحدد نوع المستخدم ما يقصد به إذا كام المواطن سعودي الجنسية أو من القادمين من دول أخري ومقيمين في المملكة العربية السُّعُودية.

الخطوة الرابعة هو قيام المستخدم بإدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية إذا كان سعودي الجنسية أو رَقْم الإقامة في حالة أنه من المقيمين.

الخطوة الخامسة القيام بإدخال تاريخ الميلاد.

الخطوة السادسة أن يتم إرسال رمز التحقق عبر رَقْم الجوال الذي أدخله المستخدم عند التسجيل؛ ومن ثم إدخال هذا الرمز لتكتمل البيانات.

الخطوة السابعة والأخيرة يستطيع الشخص إدخال كلمة مرور جديدة والدخول علي حسابه مرة أخري.

شروط التسجيل في توكلنا

وضع تطبيق توكلنا بعض الشروط لكل مواطن أو شخص يرغب في التسجيل في تطبيق توكلنا والقيام بإنشاء حساب أن يقوم بتنفيذها؛ وتتمثل هذه الشروط في الآتي: