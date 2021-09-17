تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة بدون كفيل وبدون تحويل راتب ، يمتاز تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة بتوفير القرض بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية ، ويتيح إمكان التمويل حتى مبلغ خمسون ألف ريال سعودي ، لجميع العملاء السعوديين المتقدمين في كافة البنوك السعودية ، ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ، والتمويل أيضاً يكون بأقل راتب شهري بالتقسيط الميسر لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير، ويحتاج تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي ، توفير صورة الهوية الوطنية السعودية وكذلك صورة من العنوان الوطني لجميع السعوديين فقط لا غير، وتوفير شهادة من التأمينات الاجتماعية قبل التقديم على قرض إمكان الميسر للسعوديين في المملكة ، ويحتاج التمويل دخل شهري ثابت لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي عبر إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ولكن هناك ضوابط وشروط مختلفة لابد من توفيرها ، والالتزام بها قبل التقديم على تمويل إمكان ، وهو ما سنتعرف عليه بالإضافة إلي شروط تمويل إمكان بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري من خلال مقالنا في السطور التالية.

تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة بدون كفيل وبدون تحويل راتب

تمويل شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ، يوفر تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب سريع يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي ، وذلك بعد موافقة شركة إمكان ، ويمتاز التمويل انه يمكن الحصول عليه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ، وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية ، ويصل مبلغ التمويل بعد موافقة الشركة عبر الإنترنت ، وسنتعرف علي كيفية التقديم علي تمويل إمكان من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولا الدخول إلى موقع إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

يجب تحديد أولاً التمويل المناسب للعميل سواء كان تمويل ميسر أو تمويل إضافي أو تمويل تأجيري.

يتم التقديم الإلكتروني على التمويل المناسب لجميع العملاء من التطبيق بكتابة كافة البيانات المطلوبة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

إرسال طلب التمويل وانتظار الموافقة المطلوبة من شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً.

لكي يتم الموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

وباتباع الخطوات السابقة يمكن الحصول علي تمويل إمكان بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل راتب ومن غير البنوك في أسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب.

شروط الحصول علي تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة

لإمكانية الحصول علي تمويل إمكان بدون كفيل وبدون تحويل راتب ، لابد من توافر مجموعة من الشروط ومنها ما يلي :

أن يكون راتب العميل ثابتًا ولا يقل عن 2000 ريال سعودي.

مطالبة شركة إمكان العميل توفير تقرير سمة السعودي.

ضرورة فتح حساب للعميل عن طريق مصرف الراجحي السعودي.

أن لا يقل سن العميل المتقدم لطلب التمويل عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

يملك العميل المتقدم لطلب تمويل من إمكان الجنسية السعودية.

شركة إمكان تتيح تمويلا ميسرًا للمشروعات لكل الجنسيات.

مميزات تمويل إمكان للمواطنين في السعودية