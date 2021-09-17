كيفية تغيير بيانات الأحوال المدنية بواسطة منظومة أبشر

كيفية تغيير بيانات الأحوال المدنية ، تحدثت الاحوال المدنية السعودية عن خطوات تعديل بيانات الأحوال للمواطنين السعوديين من خلال منصة أبشر الإلكترونية حيث تؤكد بأنه يمكن للجميع تغيير بيانات الاحوال عن طريق السجل المدني من خلال إحدى خدمات منصة أبشر أفراد، وفي الوقت نفسه أوضحت هيئة الاحوال أن هذه الخدمات تشمل تعديل المؤهل العلمي وتصحيح الحالة الاجتماعية وربط سجل الطفل بسجل الوالد وتعديل الاسم الانجليزي للشخص.

خطوات تعديل بيانات الجنسية من خلال أفراد أبشر

يمكنك الاستفادة من هذه الخدمات بعد تسجيل الدخول إلى منصة أبشر في حسابك الشخصي ثم الدخول لأبشر أفراد واستكمال الخطوات التالية من هناك:

أدخل أيقونة خدماتي في أبشر للأفراد

اختر الجنسية وانقر فوق الرمز الموجود في مركز الرسائل

ثم اضغط لتسجيل طلب جديد واختر الخدمة وأكمل الإجراءات الأخرى.

كيفية ربط سجل الأطفال بأولياء الأمور في أبشر

أولاً ، يجب عليك تسجيل الدخول إلى أبشر الأفراد عبر الرابط السابق

ثم قم بإرسال النموذج الإلكتروني في مركز الرسائل والطلبات

قم بإرفاق المستندات التي تحتوي على وثيقة الميلاد (إن وجدت) ونسخة من خلاصة القيد

إرفاق نسخة من العقد لتأكيد الوريث (إن وجد).

آلية إنشاء حساب جديد في منصة أبشر السعودية

أوضح حساب منصة أبشرعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر خطوات تسجيل الدخول في المنصة ، حيث تحتوي على أكثر من 280 خدمة ، والتي تتبع لمختلف الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، حيث سيُطلب منك بعد ذلك تنشيط الحساب عن طريق الوصول إلى جهاز الخدمة الذاتية أو من خلال حسابك المصرفي ، أو من خلال مسؤول التنشيط بإحدى إدارات الأحوال أو إدارة الجوازات بعد وضع المعلومات الشخصية بعد الضغط على خيار تسجيل حساب جديد. كما أوضح أبشر أنه يجب تنشيط الحساب حتى تتمكن من استخدامه في جهاز الخدمة الذاتية والاستفادة من خدمات المنصة ، على أن يتلقى المستخدم رسالة نصية إلى هاتفه المحمول المدرج ، والتي تحتوي على كلمة مرور يتم استبدالها على الفور من قبل الشخص ، ثم يتم وضع حقل الرقم القومي في المستخدم name ، ثم يتوجب بتعيين كلمة مرور جديدة.