شروط تجديد جواز السفر السعودي وكيفيه تجديده الكترونيا بالخطوات الصحيحة

شروط تجديد جواز السفر من اهم الخدمات التي يستخدمها العديد من المواطنين. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أن تجديد الجواز السعودي من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدم الكترونيا لجميع المواطنين السعوديين فقط. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا وعبر صفحتها الرسمية أيضا عن قبول ورفض التفويض عبر ابشر أعمال ومعرفه شروط الخدمة وخطوات الحصول عليها. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط اللازمة لتجديد الجواز. ومعرفه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات التي أعلنت عنها المنصة.

شروط تجديد جواز السفر

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطنين السعوديين من تجديد جواز السفر الخاص بهم أو تجديد الجواز لاحد أفراد أسرته بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين المسجلين والمفعلين بالمنصة ولديهم حسابات شخصيه بها. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن رسوم الخدمة وهي 300 ريال لمده صلاحيه 5 سنوات علي كل جواز. و 600 ريال لمده صلاحيه 10 سنوات صلاحيه علي كل جواز. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي والتكنولوجي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها عبر المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة.

شروط الخدمة

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيد للحصول علي الخدمة بطريقه ناجحه وصحيحه. وهذه الشروط التي تم الإعلان عنها نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

توافر جواز سفر للمستفيد.

تسديد رسوم التجديد والمخالفات المرورية إن وجدت.

توافر بصمه وصوره للمواطني المستفيد.

تواجد المستفيد داخل أراضي المملكة أثناء طلب الخدمة.

يمكن التجديد لأفراد الأسرة الأقل من 21 عام بينما يستطيع الحصول علي الخدمة عند أتمامة 21 عام.

فتره تجديد الجواز لمن اقل 21 عام تكون 5 سنوات صلاحيه أما إذا كان اكبر يمكن اختيار فتره الصلاحية.

الخدمة لا تشمل الجواز التألف أو المفقود.

كيفيه تجديد الجواز السعودي

كما أعلنت المنصة عن الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لنجاح الخدمة معكم. وهذه الخطوات نوضحها لكم من خلال الأتية: