نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة.. جرير يعلن سعر iPhone 13 pro max ايفون ١٣ برو ماكس الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جرير عن سعر iPhone 13 pro max ايفون ١٣ برو ماكس الرسمي في السعودية، جاء ذلك في إطار أتاحها الجهاز للشراء بنظام الطلب المسبق، ويمكن طلب iPhone 13 pro max ايفون ١٣ برو ماكس حاليا من جرير باستخدام البطاقة البنكية ويصل في مدة أقصاها 7 أكتوبر إلى باب منزلك أينما كان محل سكنك في السعودية، ويمكن توقع الحصول على الجهاز بدءً من تاريخ 24 سبتمبر وحتى التاريخ المشار إليه سابقًا.

جرير يعلن عن سعر iPhone 13 pro max ايفون ١٣ برو ماكس الرسمي

7699 ريال سعودي نسخة الـ 1 تيرا بايت بجميع الألوان، الأزرق، الفضي، الأسود، الذهبي.

6699 ريال نسخة الـ 512 جيجا بايت جميع الألوان.

5699 ريال نسخة الـ 256 جيجا بايت.

5199 ريال نسخة الـ 128 جيجا بايت.

ايفون 13 برو ماكس جريروفي الوقت نفسه أعلن جرير عن سعر iPhone 13 pro ايفون ١٣ برو الرسمي بالمملكة العربية السعودية وهو:

7199 ريال سعودي لنسخة الـ 1 تيرا بايت جميع الألوان

6199 ريال لنسخة الـ 512 جيجا بايت.

5199 ريال لنسخة الـ 256 جيجا بايت.

4699 ريال لنسخة الـ 128 جيجا بايت

وكذلك سعر جهاز iPhone 13 ايفون ١٣ الرسمي في السعودية هو:

5299 ريال سعودي لنسخة الـ 512 جيجا.

4299 ريال لنسخة الـ256 جيجا.

3799 ريال لنسخة الـ128 جيجا.

وألوان ايفون 13 هي:

سماء الليل

وفي الوقت نفسه هناك اللون الوردي

نجوم الليل

الأحمر

الأزرق.

مواصفات هاتف iPhone 13 pro max ايفون ١٣ برو ماكس الجديد من آبل

حجم الشاشة هو 6.7 إنش مع خاصية الحماية القصوى ضد الصدمات والخدوش.

وفي الوقت نفسه يحتوي عملاق آبل الجديد على شبكة الجيل الخامس 5g.

يتمتع الجهاز بثلاث كاميرات خلفية يمكنها تصوير الفيديو بدقة 1080 30 إطار في الثانية الواحدة.

كما يمكن في الوقت نفسه تسجيل الفيديوهات بجودة 4k بمعدل 60 إطار كل ثانية.

اداء الجهاز اصبح الآن أسرع بـ 50% من هاتف ايفون 12 برو ماكس بفضل المعالج الحديث وهو a15 bionic.

بطارية أقوى من جميع هواتف ايفون السابقة وتصل سعتها إلى 4000 ميللي أمبير 28 ساعة تشغيل الفيديو.

الهاتف يتمكن من العمل تحت الماء حتى عمق 6 متر لكن الأعطال الناتجة عن الماء لن يلتزم الضمان بإصلاحها.

وفي الوقت نفسه هناك عامين ضمان على الهاتف الجبار من آبل.

اكسسوارات ايفون 13 برو ماكس المتاحة لدى جرير

هناك الـ air tags والتي يمكن ربطها بالمفاتيح على سبيل المثال لمعرفة مكانها عن طريق الهاتف بسهولة بالغة

وفي الوقت نفسه هناك apple watch 6، وننشر مقالة عن سعر apple watch 7 الرسمي فور طرحها في السعودية فتابعونا.

كذلك يمكن شراء سماعات آبل اللاسلكية التي تعمل بالبلوتوث لتكملة تجربة استعمال هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد.