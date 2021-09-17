سعر ايفون 13 السعودية مع انطلاق الطلب المسبق من جرير وامازون

تداول سعر ايقون 13 السعودية بعد تداول أسعار منتجات شركة أبل الجديدة التي تم طرحها في حفلها السنوي 2021، والإعلان عن مواصفات أجهزة iphone 13بكل الإصدارات وكذلك ipad، واليوم انطلاق الطلب المسبق والحجز على تلك الأجهزة من مكتبة جرير وأمازون السعودية وبعض شركات الاتصالات من بين الوكلاء والموزعين الرسميين في المملكة، وقد تم عرض قائمة أسعار رسمية وفق المواصفات سنرفقها مع الحديد عن إبرز المزايا التي يجملها الإصدار الثالث عشر من تلك الهواتف.

سعر ايفون 13 في السعودية

قائمة الأسعار الرسمية لأجهزة iphone 13 الجديد في المملكة، تم استعرضها من بعض الوكلاء والموزعين الرسميين، وقد أشارت مكتبة جرير لقرب طرح عملية الحجز المسبق على تلك الأجهزة، وسط إعلان عدد أخر من الموزعين عن انطلاق عملية الحجز مساء اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، وسوف يتم إتاحة الحجز على 4 إصدارات من أجهزة أيفون على حسب المواصفات الفنية على النحو التالي:

جهاز هاتف أيفون ميني بمقاس شاشة 6.4 انش، وسيكون السعر للنسخة ذات مساحة التخزين 128 جيجا عند 3349 ريال، وللنسخة 256 جيجا سيكون السعر 3819 ريال سعودي، أم النسخة الأعلى من نفس الإصدار من حيث المساحة فكما هو مبين بجدول الأسعار.

هاتف أيفون 13 يأتي بمقاس 6.1 إنس، ويبدأ من سعر 3799 ريال للنسخة ذات مساحة التخزين 128 جيجا، وللنسخة ذات مساحة التخزين الأعلى بمساحة 512 جيجا يكون السعر 5299 ريال.

سعر أيفون 13 برو بمقاس 6.1 بوصة، يبدأ من 4699 ريال، والنسخة الأعلى بمساحة 1 تيرا بايت سيكون سعرها 7169 ريال.

أسعار هاتف iphone pro max، تبدأ من 5259 ريال سعودي للنسخ ة ذات المساحة 128 جيجا، وللإصدار ذات مساحة تخزين 1 تيرا بايت بسعر 7669 ريال.

مواصفات أيفون 13 برو

أهم مواصفات ومزايا هاتف أيفون برو كما هو مبين في الإنفورجراف الخاص بالجهاز للتعرف على سعة التخزين ومقاس الشاشة ونوعها ومعدل تحديث البيانات، ونوع المعالج والألوان التي سيتوفر بها الهاتف.

حجز أيفون 13

يبدأ الحجز على هواتف أيفون 13 لدى الوكلاء والموزعين الرسميين من اليوم، على ان يكون التسليم في وقت قريب، ومن بين الشركات صاحبة الحقوق الرسمية، نجد مكتبة جرير العريقة في المملكة، ويمكن التسوق الإلكتروني عبر أمازون السعودية، كما يمكن متابعة عروض شركة الاتصالات السعودية stc، وسيتضح خلال الساعات القادمة كافة أسماء الوكلاء من يمكن الحجز المسبق من خلاله.