نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمه قبول عبر ابشر وكيفيه توصيل الوثائق بالبريد أيضا بالخطوات المعلن عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمه قبول عبر ابشر من اهم الخدمات التي يستخدمها مواطنين والمقيمين بالمملكة. والتي أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصه تويتر. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا وعبر صفحتها الرسمية علي بعض الخدمات منها الجديدة أيضا الهوية الرقمية وكيفيه تفعيلها عبر الجوال وهويه المقيم أيضا بالخطوات. وتم الإعلان أيضا عن تسجيل القدوم عبر ابشر بدون تسجيل دخول بالمنصة ومعرفه الشروط لجميع للمستفيدين. والآن سوف نقوم بتوضيح الخدمات بالتفصيل ومعرفه المستفيدين من الخدمات أيضا. وكيفيه الوصول اليهم بالخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها المنصة عبر المقالة الأتية.

خدمه قبول

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكنك من الاطلاع علي الطلبات التي تم إرسالها من القطاعات المشتركة بالخدمة والموافقة عليها أو رفضها. كما يمكن استعراض الطلبات التي تم إرسالها سابقا سواء تمت الموافقة عليها أو رفضها بشرط سريان صلاحيتها. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين بالمملكة ويجب أن يكونن مفعلين ومسجلين بالمنصة ولديهم حسابات شخصيه.

كيفيه الوصول إلي خدمه قبول

كما أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات الصحيحة والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني والرسمي منصة ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.

اختيار خدماتي ثم خدمات ثم الخدمات العامه ثم اختيار خدمه قبول.

توصيل الوثائق

كما العنت المنصة أيضا عن خدمه توصيل الوثائق عبر البريد السعودي من خلال ابشر ولكن خلال أيام محدده والتي سوف نوضحهم لكم عبر الأتي:

للإقامة يجب أن يكون التاريخ العملية خلال 90 يوم.

لرخصه السير يتوجب أن يكون تاريخ تنفيذ العملية خلال 90 يوم.

لجواز السفر في حاله لم يتم طلبه مسبقا خلال خدمات الجواز لا يمكنك التوصيل من خلال الخدمة.

المستفيدين من الخدمة المواطن والمقيم المسجل والمفعل لمنصة ابشر.

كيفيه توصيل الوثائق

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وخطوات توصيل الوثائق عبر منصة ابشر. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: