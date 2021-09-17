نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا سعر iPad mini 6 ايباد 6 ميني في جرير السعودية.. التقيل وصل اخيرًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر iPad mini 6 ايباد ميني 6 الرسمي في السعودية من مكتبة جرير، أتاحت مكتبة جرير الطلب المسبق على iPad mini 6 ايباد ميني الذي طرحته شركة أبل حديثًا ضمن فعاليات مؤتمرها لعام 2021 الذي أعلنت فيه عن إطلاق عدد من الأجهزة القوية وهي iPhone 13 ايفون 13 وايفون 13 برو iPhone 13 pro ايفون 13 برو ماكس iPhone 13 pro max هذا بالإضافة إلى apple watch 7، ونشرنا فيما سبق مقالة بعنوان سعر ايفون 13 برو ماكس الرسمي في السعودية لدى جرير.

سعر iPad mini 6 ايباد 6 ميني في جرير السعودية

2349 ريال لنسخة الواي فاي الـ 64 جيجا بايت

3049 ريال لنسخة الجيل الخامس للشبكات بمساحة الـ 64 جيجا بايت.

أعلن موقع جرير عن سعر iPad mini 6 ايباد 6 ميني في السعودية والوان الأجهزة المتاحة للطلب هي:

الرمادي.

وفي الوقت نفسه اللون الفضي.

وكذلك اللون الذهبي الوردي.

وأيضا اللونين الأزرق والأخضر.

مواصفات iPad 6 mini ايباد 6 ميني

حجم الشاشة هو 8.3 بوصة.

وفي الوقت نفسه يعمل الجهاز بنظام ipad ios 15.

سعة البطارية حتى 10 ساعات.

الوزن هو 293 جرام.

تمتلك الشاشة درع حماية قوي ضد الصدمات والخدوش

دمج منفذ usb-c للشحن وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر في أي وقت تريد.

يمتلك الجهاز الجديد من آبل apple كاميرا خلفية رائعة يمكنها التصوير باستعمال تأثيرات سينمائية ومنها:

توسعة الكادر إذا دخل أحد جديد أمام الكاميرا وكذلك تركيزه إذا كان المقدم شخص واحد فقط.

تركز الكاميرا اوتوماتيكيا على الشخص الذي ينظر إليها وإذا نظر لشخص أخر تقوم بالتركيز على هذا الأخر.

وفي الوقت نفسه يتمتع الجهاز على آبل بنسل apple pencil الذي يُمكن المصممين من تحويل أفكارهم إلى واقع في ثواني معدودة

ملحوظة: السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

كل ما تود معرفته عن نظام الطلب المسبق من جرير

الطلب سيصل عند طلبه اليوم 17 سبتمبر بحد أقصى يوم 24 سبتمبر.

ضمان عامين من آبل على الجهاز.

وفي الوقت نفسه يحق للعميل طلب جهاز واحد فقط مسبقًا بكل بطاقة بنكية واحدة.

قد تختلف مدة التوصيل بناءً على محل سكن العميل لكن الجهاز سيصل السعودية في الوقت المشار إليه سلفُا.

اقصى مدة لاستلام الطلب يوم 7 أكتوبر من عام 2021 وفي حال عدم الالتزام بذلك يمكن للعميل إلغاء الطلب واستعادة أمواله بالكامل.