التسجيل في دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة وشروط التسجيل؛ قامت وزارة البيئة والمياه في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح التسجيل في برنامج دعم ريف للعاطلين وصغار التجار والمزارعين وربات المنازل وغيرهم من أصحاب المهن الصغيرة، حيث أن الهدف من دعم ريف هو تقديم الدعم للمزارعين وأصحاب الحرف المنتجة؛ وذلك لرفع مستواهم المادي وكذلك زيادة الدخل القومي في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف وشروط التسجيل.

طريقة التسجيل في دعم ريف للعاطلين والأسر المنتجة

يمكن التسجيل في برنامج دعم ريف وذلك للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في البرنامج وفيما يلي طريقة التسجيل في برنامج ريف للعاطلين :

الدخول إلى رابط منصة ريف. الضغط على سجل الآن ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف. ثم كتابة رقم المرور ورمز التحقق المرئي وغيرهم من البيانات المطلوبة. النقر على تسجيل هكذا تم التسجيل بنجاح في منصة دعم ريف.

شروط التسجيل في برنامج دَعم ريف للأسر المنتجة

قامت وزارة البيئة والمياه بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في برنامج دعم ريف وذلك حتى يتمكن المواطنين من التسجيل والاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج ريف سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. كما يجب أن يكون المتقدم يعمل بإحدى الوظائف الزراعية التي يدعمها برنامج ريف.

يجب أيضاً أن يستخرج وثيقة العمل الحر.

أن يكون عمر البمتقدم لا يقل 11 عام.

ولا يجوز أن يكون المتقدم يعمل في أياً من القطاعات العامة أو الخاصة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون دخل المتقدم الشهري لا يتعدى 6000 ريال سعودي.

كما يجب أن لا يتجاوز الدخل السنوي 54000 ريال سعودي.

لابد أن يمتلك المتقدم حساب بنكي خاص به.

يجب أن يكون المتقدم نشط في المنصة الإلكترونية.

وبهذا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال التَسجيل في دعم ريف للعَاطلين والأسر المنتجة؛ وشروط التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة.