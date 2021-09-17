كيفية التسجيل في اختبارات قياس للجامعيين 1443

التسجيل في اختبارات قياس للجامعيين 1443 e-services.qiyas.sa حيث يعد اختبار قياس الجامعيين شرط أساسي تم اعتماده من قبل كافة الكليات والجامعات في المملكة ولابد أن يجتاز الطلاب تلك الاختبارات التي يتم إجرائها في المركز الوطني للقياس والتقويم ويجب على الطلاب الجامعيين التسجيل في قياس عن طريقة تسجيل الجامعيين في اختبارات قياس وشروط تسجيل قياس للجامعين والتي سيتم شرحها في المقال الذي يهم الكثير من الباحثين عن التسجيل في قياس لطلاب الجامعات وأيضاً التسجيل في اختبار قياس للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1443.

ما هي اختبارات قياس الجامعيين

تعد اختبارات قياس طلاب الجامعة أهم الاختبارات التي يقوم بالتسجيل فيها طلاب المراحل الثانوية وطلاب الجامعات قبل الشروع في التقدم للكليات التي تتناسب مع مجموعهم وتكون اختبارات الجامعيين في قياس عبارة عن اختبار قدرات في الرياضيات واللغة العربية وهناك أيضاً الاختبار التحصيلي للجامعيين في المواد العلمية ويتم أيضاً اجراء اختبار الكفايات في اللغة الانجليزية ويجب على الطالب النجاح في اختبارات قياس شرط أساسي لقبول الطالب في الكلية ومعرفة قدرة الطالب على القراءة والاستنتاج والاستدلال والتحليل وقياس المهارات البحثية وتوضيح مدى قدرات الطالب لاستيعاب الدراسة الجامعية.

كيفية التسجيل في قياس للجامعيين 1443

تسجيل الدخول على رابط قياس لتسجيل الجامعيين.

ثم كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

وفى حالة عدم وجود حساب للطالب في المركز الوطني للقياس لابد أن يقوم بخطوات إنشاء حساب جديد في قياس.

وبعد ذلك يقوم بالنقر على خيار ” الاختبارات المتاحة للتسجيل”.

ثم الضغط على اختبار قياس لطلاب الجامعات الذي تريد التسجيل فيه.

الاطلاع على الشروط والأحكام والنقر على الموافقة عليها.

ثم يتم تحديد موقع سكن الطالب المتقدم لاختبار قياس الجامعات.

ويجب تحديد اقرب مركز اختبارات قياس لمحل السكن.

وبعد ذلك يتم تحديد موعد اختبار قياس للجامعيين المناسب على الموقع.

وأيضا يجب القيام بتسديد رسوم اختبار قياس للجامعيين.

ومراجعة البيانات التي إدخالها وتأكيد الحجز.

ثم الحضور في الموعد الذي تم تحديد لإجراء الاختبار.

الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس للجامعيين