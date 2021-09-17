كيفية إدراج المعلم والطالب في مدرستي بحساب نور للآباء

بعد عامين من التعليم عن بعد دون الحضور إلي المدارس كانت قد أوضحت المملكة العربية السعودية في بداية العام الدراسي الجاري 1443 ھ ضرورة الحضور إلي المدرسة للتعلم بالإضافة للتعلم الإلكتروني عن بعد في الفترة المسائية وذلك حرصا من المملكة علي العلم والتعليم مع الحفاظ علي الحالة الصحية للطلاب والتي تعد من أول الاهتمامات للجهات المسئولة ولذلك السعي الجميع داخل المملكة علي أداء وظائفه حيث قام الإباء بالتقديم وبإضافة أبنائهم علي المواقع الإلكترونية لمدارسهم وربطهم بالمنصات التعليمية وكذلك قام قائد المدرسة أو المدير بإضافة المعلمين الجدد علي مدرستي وسوف نوضح في هذا المقال كيفية إضافة أو إدراج معلم علي مدرستي وكذلك كيفية إضافة المعلم للطالب الجديد علي المنصة لحضور الشرح وحل الواجبات المدرسية المقدمة من قبل المعلم .

مديدي مدارس التعليم العام ومدارس نظام المرحلة الابتدائية

زاد التعليم الإلكتروني من بعض المهام الواقعة علي عاتق قائد أو مديري التعليم العام والتي من بعضها إضافة معلم في مدرستي وكذلك إضافة الطلاب الجدد علي المنصة الإلكترونية لمدرستي وكذلك يستطيع المعلم أدارج طلاب إلي حصصهم الخاصة وتكليف الطلاب بالواجبات المدرسية وكذلك يمكن للمعلم أن يصوب ويصحح هذه الإجابات وإعطاء الطلاب درجاتهم المستحقة .

خطوات إدراج المعلم علي مدرستي إلكترونيا

من خلال رابط المنصة الخاص بمدرستي قم باختيار تسجيل الدخول وذلك من خلال حساب نور للآباء والمديرين .

قم بإدخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور واضغط علي تسجيل الدخول .

من خدمة إدارة معلم اضغط علي كلمة إدارة بيانات معلم .

اضغط إضافة ثم مدرس جديد .

قم بإدخال اسم المعلم الذي تريد إضافته علي مدرستي .

قم بالضغط علي حفظ وهنا يكون قد تم الإضافة بنجاح .

طرق إضافة طالب إلي النظام الأساسي لمدرستي