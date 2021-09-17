رابط وخطوات تقديم طلب اعتراض على دعم الدفعة 46 في حساب المواطن

طلب اعتراض على دعم الدفعة 46 في حساب المواطن 1443 حيث تم إصدار نتائج الأهلية قبل أيام وأعلن برنامج حساب المواطن عن بدء الاستعلام عن نتائج الأهلية للمواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج حيث أن لم يجد المواطن انه تم صرف الدعم بالكامل له أو تم تعليق الدفعات أو ظهرت أي مشكلة في الدفعة فمن حقة تقديم طلب اعتراض على الدفعات في حساب المواطن بداية من اليوم الخامس منة تاريخ الإيداع للدفعة وحتى مرور 90 يوم من تاريخ إيداع دفعات حساب المواطن.

كيفية تقديم طلب اعتراض في حساب المواطن على الدفعة 46

الدخول إلى رابط تقديم اعتراض على الدفعات في حساب المواطن.

وبعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية لوطنية وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد من حساب المواطن.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي الموجود اعلي خانة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يتم النقر على خيار ” الدفعات المالية”.

ويتم النقر على أيقونة ” اعتراض” والتي تكون بجانب الدفعات.

ويجب اتباع التعليمات والخطوات الموجودة في صفحة حساب المواطن للتأكد من تقديم الاعتراض على دفعات حساب المواطن بصورة صحيحة.

ثم يتم متابعة حالة الاعتراض من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن أو عن طريق إرسال رسائل نصية من الجوال أو رسائل إلكترونية عبر البريد الإلكتروني لحساب المواطن.

وسيتم الرد على تلك الرسائل من قبل برنامج حساب المواطن بنتيجة الاعتراض على الدفعة 46.

تحديث بيانات حساب المواطن

الدخول على رابط حساب المواطن.

ثم إدخال بيانات الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك الضغط على خانة البيانات الشخصية.

ثم حذف البيانات التي ترغب في إلغاءها والقيام بإدخال البيانات الجديدة التي ترغب في تحديثها على حسابك في برنامج حساب المواطن.

ثم الضغط على أيقونة ” تحديث”.

وبذلك يتم الانتهاء من خطوات تحديث بيانات حساب المواطن.

رابط تقديم الاعتراض على الدفعات في حساب المواطن 1443

رابط موقع تقديم طلب الاعتراض على الدفعات في حساب المواطن للمواطنين الذين تم تعليق الدفعات لهم أو الذين تم خصم مبالغ مالية من دفعاتهم التي يتم صرفها شهرياً كل تلك الفئات التي تريد تقديم اعتراض في حساب المواطن على الدفعة يمكنهم التقديم بعن طريق اتباع الخطوات التي تم ذكرها بالأعلى وبالدخول على رابط تقديم الاعتراض على دفعات حساب المواطن 1443.