نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكري اليوم الوطني السعودي 91 بالمملكة لعام 1443ھ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل دولة لها يوم وطني تحتفل به يكون قد تم في هذا اليوم حدث عظيم أضافه إلي حضارة ورخاء البلاد ومن ضمن هذه البلدان المملكة العربية السعودية حيث يعتبر اليوم الوطني السعودي والذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر في كل عام من أهم الأيام الوطنية للمملكة العربية السعودية ويحتفل به الكبار والصغار داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما تشارك بعض الدول العربية احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني .

ماذا تعرف عن ذكري الاحتفال باليوم الوطني السعودي

تحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام فهل تعرف ماذا حدث في هذا اليوم ؟

يعتبر هذا اليوم هو اليوم الوطني لتوحيد المملكة حيث أصدر فيه الملك المؤسس عبد العزيز مرسوم ملكي بتحويل الاسم الخاص بالمملكة من مملكة الحجاز ونجد إلي المملكة العربية السعودية وتم العمل بهذا المرسوم ابتدأ من الخميس الحادي والعشرين من جمادي الأولي عام 1351ھ الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1932 م ومن هنا كانت بداية الاحتفال بهذا اليوم كل عام .

فعاليات اليوم الوطني السعودي 91

تبدأ الفعاليات الخاصة بالاحتفال قبل اليوم الوطني أي يوم الأربعاء وتستمر الفعاليات حتي يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر .

عطلة اليوم الوطني السعودي 1443 ھ

صرحت الجهات المسئولة بأنه وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفذية لنظام العمل وكذلك وفقا للفقرة ب من المادة 127 وكذلك المادة 128 من اللائحة التنفيذية أن تكون عطلة اليوم الوطني السعودية 1443ھ الخميس الموافق السادس عشر من صفر الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر 2021 م وذلك لجميع القطاعات والتي منها العام والخاص علي أن تكون عودة الموظفين للعمل يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر وهذا بسبب تتابع وتتالي عطلة اليوم الوطني السعودي مع العطلة الأسبوعية للمملكة العربية السعودية .

أغنية اليوم الوطني السعودي 91 الرسمية

ومن ضمن الاستعدادات للاحتفال كل عام تجهيز بعض الفقرات الغنائية وقد ذكر البعض مقاطع من الأغنية الرسمية للاحتفال هذا العام والتي في مستهلها ( فوق البلاد علي مقام بلادي دار الرسول ومنشأ للأمجادي يا كيف لا وهي الوجود وما حوي في حبها قد طاب لي إنشادي ) .