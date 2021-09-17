خطوات التسجيل في منصة إحسان 2021 وشروط الحصول على التبرع

منصة إحسان الخيرية ، من أهم المنصات السعودية التي تقدم الدعم المالي للأيتام والأسر السعودية الفقيرة، كما تقوم بتقديم الأجهزة التعليمية لأبناء الأسر السعودية المحتاجة، وكذلك تسديد فواتير الكهرباء عن هذه الأسر، وتقبل المنصة التبرعات في العديد من المجالات مثل المجال التعليمي، والاجتماعي، والبيئي، والصحي، والإغاثي، والاقتصادي، والتقني، وغيرها من المجالات الأخرى، وتسعى المملكة العربية السعودية دائماً إلى تقديم الدعم المالي والعيني للأسر السعودية الغير قادرة على تلبية متطلباتها واحتياجاتها اليومية، وذلك من خلال العديد من برامج المساعدات، بهدف رفع مستوى المواطن السعودي المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على العديد من الخدمات التي تقدمها منصة إحسان الخيرية.

أهداف منصة إحسان

هناك العديد من الأهداف التي قامت من أجلها المنصة وهى كما يلي:-

تمكين القطاعات الغير ربحية والتنموية من توسيع آثارهم المجتمعية.

تفعيل الدور المجتمعي في القطاع الخاص.

تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطنين والعمل الإنساني لجميع أفراد المجتمع.

القيام برفع مستوى الموثوقية والشفافية في العمل الخيري والتنموي.

التكامل مع جميع الجهات الحكومية المختلفة والتعظيم من دورها.

شروط التسجيل في منصة إحسان

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على التبرعات من المنصة وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التبرع سعودي الجنسية. أن يكون التواصل بين المتقدم للحصول على التبرع والمنصة مباشر. يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرغب في التسجيل بريد إلكتروني صالح. لا يستطيع أي شخص خارج المملكة الاستفادة من التبرع إلا إذا كان لديه رقم هاتف سعودي.

خطوات التسجيل في منصة إحسان

يجب إتباع الخطوات الصحيحة عند التسجيل في منصة إحسان الخيرية وهى كما يلي:-

الدخول على رابط منصة إحسان الخيرية .

. الضغط على خانة التسجيل، والتي سوف تحولنا إلى الصفحة الخاصة بالتسجيل.

القيام بالضغط على خانة إنشاء حساب، ثم إدخال اسم المستفيد والبريد والإلكتروني.

تسجيل رقم الهاتف ورمز التحقق في الخانات المخصصة لهم.

الضغط على الخانة الخاصة بإنشاء حساب جديد.

طريقة التبرع في منصة إحسان

يجب على المتبرع إتباع الخطوات الصحيحة عند التبرع وهى كما يأتي:-