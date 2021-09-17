تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443 وتحديد موعد الاستلام

تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443 من أفضل الخدمات الحكومية التي تم توفيرها عن طريق منصة أبشر الإلكترونية والتي يستطيع الأفراد من خلالها تجديد الهوية في حالة فقدانها أو تلفها أو حتى في حالة انتهاء صلاحية البطاقة، ويتم التجديد من خلال تسجيل دخول أبشر ومن ثم الخدمات الإلكترونية الأحوال المدنية والبدء في إجراءات تجديد بطاقة الأجوال إلكترونيًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443.

تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443

يتم تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443 من خلال بعض الخطوات الميسرة والتي سوف نقوم باستعراضها فيما يلي:

خطوات تجديد بطاقة الأحوال المدنية

يقوم الراغب في تجديد الهوية بالتوجه إلى صفحة منصة أبشر.

يتم اختيار قائمة الأفراد ومن ثم يتم تسجيل الدخول عبر الحساب الخاص بالمستخدم.

من قائمة حجز موعد جديد يتم اختيار تجديد بطاقة الأحوال المدنية.

يقوم بعد ذلك المستخدم بتحديد فرع مكتب الأحوال المراد التوجه إليه، ليتم ظهور قائمة بالمواعيد المتاحة لنفس الفرع وبذلك يتم تحديد الموعد وعلى المستخدم التوجه إلى الفرع لإنهاء إجراءات التجديد.

حجز موعد في الأحوال لاستلام البطاقة

على الأفراد الذين تم تجديد بطاقة الأحوال الخاصة بهم حجز موعد لاستلام البطاقات فور تجديدها عبر الخطوات التالية: