نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443 وتحديد موعد الاستلام في المقال التالي
تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443 من أفضل الخدمات الحكومية التي تم توفيرها عن طريق منصة أبشر الإلكترونية والتي يستطيع الأفراد من خلالها تجديد الهوية في حالة فقدانها أو تلفها أو حتى في حالة انتهاء صلاحية البطاقة، ويتم التجديد من خلال تسجيل دخول أبشر ومن ثم الخدمات الإلكترونية الأحوال المدنية والبدء في إجراءات تجديد بطاقة الأجوال إلكترونيًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443.
تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443
يتم تجديد بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيا 1443 من خلال بعض الخطوات الميسرة والتي سوف نقوم باستعراضها فيما يلي:
خطوات تجديد بطاقة الأحوال المدنية
- يقوم الراغب في تجديد الهوية بالتوجه إلى صفحة منصة أبشر.
- يتم اختيار قائمة الأفراد ومن ثم يتم تسجيل الدخول عبر الحساب الخاص بالمستخدم.
- من قائمة حجز موعد جديد يتم اختيار تجديد بطاقة الأحوال المدنية.
- يقوم بعد ذلك المستخدم بتحديد فرع مكتب الأحوال المراد التوجه إليه، ليتم ظهور قائمة بالمواعيد المتاحة لنفس الفرع وبذلك يتم تحديد الموعد وعلى المستخدم التوجه إلى الفرع لإنهاء إجراءات التجديد.
حجز موعد في الأحوال لاستلام البطاقة
على الأفراد الذين تم تجديد بطاقة الأحوال الخاصة بهم حجز موعد لاستلام البطاقات فور تجديدها عبر الخطوات التالية:
- الولوج إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.
- من خلال الصفحة الرئيسية يتم اختيار خدمة حجز موعد والمندرجة تحت مسمي خدمات الأحوال المدنية، ليتم تحويل المستخدم إلى منصة أبشر.
- يتم تسجيل دخول المستخدم ومن ثم تطلب المنصة بعض المعلومات كرقم الهوية وتاريخ الميلاد ويجب عليه أيضًا كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة.
- بعد إدخال البيانات يتم النقر على كلمة تحقق، وبعدها يتم اختيار حجز موعد جديد.
- يقوم المستخدم بعد ذلك باختيار المنطقة المقيم بها لتحديد مقر أقرب فرع للأحوال المدنية.
- يتم الضغط على كلمة التالي لتحويل المستخدم إلى صفحة اختيار المكتب من المكاتب التي يتم عرضها وكذلك الوقت والتاريخ.
- بعد إتمام كافة الاختيارات يتم الضغط على تأكيد الحجز.
- يظهر للمستخدم بعد تأكيد الحجز تذكرة مدون بها كافة المعلومات المتعلقة بالحجز من الموعد والوقت ومكتب الأحوال المقرر زيارته.
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