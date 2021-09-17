نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج وصول 1443 wusool.sa الشروط والخطوات في المقال التالي

التسجيل في برنامج وصول 1443 wusool.sa الذي يدعم نقل المرأة العاملة في المملكة العربية السعودية، والذ تقدمه المملكة العربية السعودية ضمن برامجها التي تدعم بها المرأة، يخدم هذا البرنامج المرأة في التنقل من المنزل للعمل والعكس دون وجود عائق، وهناك العديد من عمليات البحث التي تجري من قبل الكثير من النساء العاملات بالمملكة، من أجل معرفة خطوات التسجيل في البرنامج، وشروط التسجيل في برنامج وصول 1443. شروط التسجيل في برنامج وصول 1443 هذه الخدمة مقدمة من أجل توفير وسيلة نقل بين العمل والمنزل فقط، ويمنع استخدامها في مشاوير أخرى، وفي حالة مخالفة ذلك الشرط يتم الاستبعاد نهائيا من البرنامج.

لا يمكن استبدال هذه الخدمة مقابل مبلغ مالي، ولا من قبل أي شخص آخر.

ينبغي ألا يتجاوز عدد الكيلومترات للرحلة الواحدة عن 65 كم.

ألا يتجاوز زمن الرحلة الواحدة عن ساعة فقط 60 دقيقة.

الحد الأقصى للرحلات اليومية، لا تزيد عن أربعة رحلات فقط في اليوم.

عدد مرات تغيير موقع العمل في بوابة طاقات لا يجوز أن تزيد عن 4 مرات فقط في الشهر، وفي حال مخالفة المستفيدة لهذا الشرط، سوف يتم رصد إنذار على المستفيدة ومن ثم في حالة تكرار هذه المخالفة سوف يتم استبعادها نهائيا من البرنامج. خطوات التسجيل في برنامج وصول Wusool.sa الدخول إلى بوابة «وصول» wusool.sa الإلكترونية.

قم بالضغط على زر (انضمي الآن)، وسيتم تحويل المسجلة إلى البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

قومي بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى البوابة.

يمكنك التقديم من خلال الضغط على برنامج «وصول» من قائمة «برامجنا»، في حال كانت المتقدمة غير مؤهلة للبرنامج سوف تظهر لها أسباب عدم الأهلية، وفي حال كانت المتقدمة مؤهلة ستظهر لها صفحة تحديد موقعي المنزل والعمل على الخريطة ليتم مشاركتها مع مقدمي الخدمة.

تقوم المتقدمة بتحديد موقعي العمل والمنزل على الخريطة والضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على أيقونة التسجيل في البرنامج.

سوف يتم تفعيل التسجيل في برنامج وصول تلقائياً عبر تطبيق أوبر و كريم، وذلك خلال 24 ساعة وسوف تصل رسالة إرشادية على نفس البريد الالكتروني للمسجلة، ورقم جوالها المسجل في طاقات من غير الحاجة لإرسال رابط التفعيل. الوسوم عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج وصول 1443 wusool.sa الشروط والخطوات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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