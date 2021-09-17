نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر آيفون 13 الوردي الـ 128 عند مكتبة جرير.. ليس له مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 13 الوردي الـ 128 أصبح الآن متوفر عند مكتبة جرير، وطرحت جرير الهاتف التابعة لشركة أبل الأمريكية الأحدث اليوم 17 سبتمبر بنظام الطلب المسبق، ويعد اللون الوردي في هاتف iPhone 13 من أكثر الألوان التي نالت إعجاب الكثيرين خاصة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أن اللون الأزرق مفضل لدى العديد من محبي هواتف آيفون الشهيرة أيضا في المملكة، ونشرنا في مقالة قبل ذلك سعر ايباد ميني 6 في السعودية رسميًا وبالريال السعودي بعد أن طرحته مكتبة جرير.

سعر آيفون 13 بمساحة الـ 128 الوردي عند مكتبة جرير

3799 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

كم هو سعر iPhone 13 العالمي؟

طرحت شركة آبل الأمريكية هاتفها الأحدث iPhone 13 بسعر:

499 دولار أمريكي.

ويأتي الهاتف ب3 إصدارات للمساحة الداخلية هم:

128 جيجا بايت

وفي الوقت نفسه هناك نسخة بمساحة 256 جيجا بايت

وأيضا هناك مساحة الـ 512 جيجا بايت.

أكثر مزايا آيفون 13 الجذابة

يدعم الهاتف الجيل الخامس شبكات 5g

وفي الوقت نفسه هناك ألوان جديدة تمت إضافتها للهاتف وهي:

لون السماء في فترة الليل.

وهناك أيضا لون ضوء النجوم الجديد.

الهاتف يأتي بضمان لمدة عامين كاملين من تاريخ شرائه من الشركة المصنعة.

وفي الوقت نفسه يعد هاتف iPhone 13 ضد الكسر نسبيًا وذلك بفضل:

احتوائه على مادة واقية من الصدمات على الشاشة.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية 12+12 ميجا بكسل نالت العديد من التحسينات لتُنتج صورة أكثر جودة خاصة في الليل أو أثناء الظلام.

مزايا طلب هاتف iPhone 13 الوردي من جرير

استلام الهاتف الجديد قبل الجميع في مدة أقصاها الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.

وفي الوقت نفسه لن تخسر أموالك إذا وقع تأخير في وصول الهاتف عن الميعاد المحدد يمكنك استعادة نقودك بسهولة.

الاستمتاع بأداء معالج آبل الأحدث على الإطلاق وهو معالج a15 الذي أكدت آبل أنها يقوم أداء أقوى 50% من آيفون 12.

يصلك هاتفك الجديد إلى باب منزلك لكنه قد يتأخر بعض الشيء نظرًا لاختلاف الأماكن لكنه لن يتأخر عن الوقت المحدد سلفًا.

قد يأتي الجهاز بعد أيام قليلة من طلبه، ابدأ في توقع قدومه تزامنا مع بداية يوم 24 سبتمبر من عام 2021.