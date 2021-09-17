برنامج ريف يعلن عن تسهيلات في شروط التسجيل في ريف تسمح للكثير بالاستفادة من دعم ريف

تسهيلات برنامج ريف في شروط التسجيل للحصول على دعم ريف لكافة الفئات المستفيدة من دعم ريف سواء الأسر المنتجة أو العاطلين عن العمل والعاملين بمهنة الزراعة ودعم ريف للنساء ومنتجي النحل والعسل والمحاصيل البعلية ومنتجي الفل الجيزانى والورد الطائفي وغيرهم من مستحقي صرف دعم ريف والذي أصبح يخدم الكثير من المواطنين في المملكة ويهدف إلى مساعدة تلك الفئات في تطوير مشاريعها وتوفير سبل الدعم المالية والتسويقي للمساهمة في الإنتاج والتطوير الاقتصادي وتوفير فرص العمل لكثير من الفئات العاملة بمجال الإنتاج الزراعي والتي ترعاها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تسهيلات في شروط استحقاق دعم ريف

شروط دعم ريف كانت في السابق أحد اهم بنودها هو ألا يتجاوز الدخل الشهرى للمتقدم عن 6000 الآف ريال شهرياً مما أدي إلى عزوف الكثير عن التقدم بطلب لدعم ريف للتسجيل في برنامج ريف بسبب تجاوز دخلهم الشهرى الحج المانع مما أدي إلى صدور قرار جديد بتعديل الحد المانع في دعم ريف ليصبح 9000 ريال شهرياً يمكن أن يتقدم صاحب هذا الدخل الشهرى بطلب إلى برنامج ريف للحصول على دعم ريف واستكمالاً لموضوعات ومقالات التسجيل وشروط دعم ريف مثل:

ما هي شروط الحصول على دعم ريف بعد التعديلات الجديدة في برنامج ريف