- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف يعلن عن تسهيلات في شروط التسجيل في ريف تسمح للكثير بالاستفادة من دعم ريف في المقال التالي
تسهيلات برنامج ريف في شروط التسجيل للحصول على دعم ريف لكافة الفئات المستفيدة من دعم ريف سواء الأسر المنتجة أو العاطلين عن العمل والعاملين بمهنة الزراعة ودعم ريف للنساء ومنتجي النحل والعسل والمحاصيل البعلية ومنتجي الفل الجيزانى والورد الطائفي وغيرهم من مستحقي صرف دعم ريف والذي أصبح يخدم الكثير من المواطنين في المملكة ويهدف إلى مساعدة تلك الفئات في تطوير مشاريعها وتوفير سبل الدعم المالية والتسويقي للمساهمة في الإنتاج والتطوير الاقتصادي وتوفير فرص العمل لكثير من الفئات العاملة بمجال الإنتاج الزراعي والتي ترعاها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
تسهيلات في شروط استحقاق دعم ريف
شروط دعم ريف كانت في السابق أحد اهم بنودها هو ألا يتجاوز الدخل الشهرى للمتقدم عن 6000 الآف ريال شهرياً مما أدي إلى عزوف الكثير عن التقدم بطلب لدعم ريف للتسجيل في برنامج ريف بسبب تجاوز دخلهم الشهرى الحج المانع مما أدي إلى صدور قرار جديد بتعديل الحد المانع في دعم ريف ليصبح 9000 ريال شهرياً يمكن أن يتقدم صاحب هذا الدخل الشهرى بطلب إلى برنامج ريف للحصول على دعم ريف واستكمالاً لموضوعات ومقالات التسجيل وشروط دعم ريف مثل:
ما هي شروط الحصول على دعم ريف بعد التعديلات الجديدة في برنامج ريف
- تقديم طلب للحصول على دعم ريف للمواطنين حاملي الجنسية أو حاملي بطاقة التنقل.
- كذلك يجب على المتقدم أن يكون ممتهن لأحد المهن الزراعية التي تستحق من دعم ريف وف شروط البرنامج ويجب أن يكون الشخص يعمل بنفسة في تلك المهنة ومثبته في بطاقة الهوية الوطنية.
- ويجب أن يكون الشخص من سكان المناطق التي يشملها دعم ريف.
- أيضاً يجب أن يكون المتقدم لا يعمل بوظيفة في القطاعين العام والخاص.
- وكذلك عمر المتقدم لا يقل عن واحد وعشرون عاماً.
- ويتم تطبيق القرار الجديد برفع الحد المانع للدخل الشهرى إلى 9000 الآف ريال شهرياً.
- وللمتقدم أن يستفيد بثلاث برامج مقدمة من ريف بمجموع إجمالي لا يتجاوز 54 ألف ريال سنوياً.
- ويجب أن يقوم المتقدم بتقديم ما يثبت مزاولة المهنة التي تقدم بالحصول على دعم ريف بها.
- وكذلك يجب تقديم حساب بنكى رسمي نشط باسم العميل ومسجل في المنصة الإلكترونية.
- وأيضاً يجب أن يقوم المتقدم باستكمال بيانات التسجيل في المنصة الإلكترونية لبرنامج ريف.
- ثم يتم رفع طلب دعم ريف في المنصة بعد استكمال البيانات واستيفاء كافة الشروط المطلوبة.
- ويجب أن تقدم الأسرة وثيقة العمل الحر والتي يتم استخراجها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقديم على دعم ريف 1443.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج ريف يعلن عن تسهيلات في شروط التسجيل في ريف تسمح للكثير بالاستفادة من دعم ريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.