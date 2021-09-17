ضوابط برنامج وصول wusool وشروط الالتحاق بالبرنامج 1443

ضوابط برنامج وصول wusool الذي أطلقته المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، من أجل دعم المرأة العاملة، والمساهمة في نقلها من المنزل للعمل ومن العمل للمنزل، يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص، والعكل على رفع مشاركتها في سوق العمل من خلال مساعدة الموظفة على تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل و ذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

آلية دعم برنامج وصول 1443

يعمل البرنامج بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وذلك بالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، حيث يساهم الصندوق بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل بحد أقصى 1100 ريال شهرياً للمستفيدة براتب اقل من أو يساوي 6000 ريال، و800 ريال بحد أقصى شهرياً للمستفيدة براتب 6001-8000 ريال.

مدة دعم برنامج وصول للمستفيدين وكيف يتم احتساب الدعم

المدة القصوى التي يمكن للمشتركة الاستفادة فيها من الدعم هي سنتين (24 شهراً) يتم احتسابها من تاريخ أول رحلة تم أخذها من باقة وصول من تطبيقات مزودي الخدمة، يتم تجديد الدورة بعد ذلك من بداية كل شهر ميلادي ويحق للمستفيدة ان تقوم باستهلاك مبلغ الدعم في مشاويرها الخاصة بالعمل، حتى نهاية الشهر الميلادي بحد أقصى 1,100 ريال شهرياً للمستفيدة. تتحمل المستفيدة أي مبالغ إضافية على الدعم الخاص بها. ويتم تجديد دورة الدعم للشهر الميلادي الذي يليه حيث تتكرر هذه الدورة 24 مرة لكل مستفيدة.

شروط وضوابط برنامج وصول wusool

أن تكون المرأة المستفيدة سعودية الجنسية.

الفئة العمرية للاستفادة من البرنامج من عمر 18 وحتى 65 عام.

أن يكون الأجر الشهري للمرأة العاملة (الأجر الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن) 8000 ريال أو أقل.

أن تكون المرأة المستفيدة مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

ألا يزيد مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للمرأة العاملة عن 36 شهراً (أي 3 سنوات) وذلك خلال الخمس سنوات الماضية.

ضوابط برنامج دعم نقل المرأة وصول 1443

أن يكون رقم الجوال المسجل في نموذج التسجيل مطابق لنفس رقم الجوال المسجل في تطبيق طلب السيارات.

شرط الالتزام باستخدام خدمة الدعم المقدمة من البرنامج من أجل التنقل بين المنزل والعمل أو العكس فقط.