كيفية الحجز المسبق هاتف ايفون 13 عبر موقع شركة أبل العالمية

طريقة وكيفية الحجز المسبق هاتف ايفون 13 والحصول على أخد الهواتف من بين 4 إصدارات تم الإعلان عنها على موقع شركة أبل العالمية، والتي أعلنت عن موعد تسليم الهواتف للحاجزين بعد انتهاء مرحلة الحجز الأولي المتاحة من اليوم الجمعة 17 سبتمبر، على أن يكون الاستلام بداية من يوم 24 سبتمبر، وقد بدء الوكلاء والموزعين في شتى دول العالم، منها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وبطبيعة الحال يمكن حجز ايفون 13 عبر المتاجر الإلكترونية العالمية لأي فرد من شتى دول العالم.

طريقة حجز مسبق ايفون 13

أطلقت شركة أبل عملية الحجز المسبق لشراء هاتف ايفون 13 برو وبروماكس، وميني، والإصدار العادي، كذلك منتجات ابل أي باد من خلال موقعها الرسمي، من الجمعة 17/ 9 /2021، على أن يكون بداية تسليم الأجهزة لمن سيتمكن في الحجز المسبق بداية من يوم 24 /9 /2021، ومن خلال أي مكان في العالم يمكن زيارة موقع شركة أبل ايفون، والحجز، أو عن طريق الموزع المعتمد والرسمي في دولته، وقد تم عرض سعر ايفون 13 في السعودية اليوم مع بداية مرحلة الحجز.

كيفية الحجز المسبق ايقون 13 من الموقع الرسمي

يمكن اتباع خطوات حجز مسبق أيفون ماكس من الموقع الرسمي شركة أبل كالتالي:

الدخول على موقع شركة أبل.

اختر الدولة التي تقيم بها لتسهيل خطوات الحجز وتغيير اللغة إلى لغة بلدك

استعرض مواصفات هواتف ايفون 13 الجديدة بكل الإصدارات من حيث المواصفات التقنية.

من القائمة العلوية تظهر أماكن الشراء على حسب دولة الإقامة.

اختر البائعين المحليين وهو أول خيار.

حدد اسم المنتج الذي تريد شرائه iphone – ipad أو غيرهم.

حدد اسم المدينة التي تقيم فيها

تظهر قائمة البائعين وعناوينهم على الخريطة

توجه لأي بائع وقم بالشراء منه أو من خلال متجره الإلكتروني.

طريقة شراء ايفون 13 من السعودية

يوجد بالمملكة عدة منافذ رسمية منها يمكن شراء منتجات أبل سواء مت الموزعين الرسميين أو من المتاجر الإلكترونية الأكثر شهرة، مثل شركة الاتصالات السعودية stc، شركة موبايلي، مكتبة جرير، متجر ماي ستور، يمكن التواصل مع أحدهم وتنفيذ عملة الحجو المسبق لشراء هواتف ايفون 13 لأي إصدار من المتاحة الحجز عليها الآن.