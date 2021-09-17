آلية و ضوابط استحقاق دعم الشهادات المهنية من برنامج المنصة الوطنية للعمل طاقات

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عمر شويل - جدة آلية و ضوابط استحقاق دعم الشهادات المهنية، أوضحت المنصة الوطنية للعمل طاقات، متطلبات واشتراطات التسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وقد كشف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، أنه عمل بمبدأ التشاركية في تطوير سوق العمل، فقد تم ربط هذا البرنامج بالأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنظومة مؤسساتها، وبالأهداف الاستراتيجية للصندوق، كما تعد طاقات البوابة الوطنية للعمل، من المنصات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد في الحصول على الوظائف في المملكة العربية السعودية ، حيث تقوم هذه المنصة بطرح العديد من الخدمات التدريبية والوظيفية لكل من يرغب بالحصول على الخبرات العملية ومن ثم التوظيف، كما يمكن التعرف علي طريقة وشروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل و حالات وقف صرف الإعانة.

آلية استحقاق دعم الشهادات المهنية من برنامج المنصة الوطنية للعمل طاقات

أوضحت المنصة الوطنية للعمل طاقات، أنه يقوم الصندوق بتعويض المستفيدين ماديًا عن تكاليف التدريب ورسوم الاختبارات، وذلك بعد الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية، تبعا للخطوات التالية:

إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات». ثم تقديم الطلب من خلال الصفحة الخاصة ببرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية. توقيع إقرار إلكتروني بالموافقة على التحقق من صحة الشهادة من خلال الصندوق أو من يُفوِّضه. ثم توقيع إقرار بعدم قيام جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف. رفع المطالبة من خلال النظام، مرفقاً بها صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد. تحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر الرقم الدولي لحسابه المصرفي.

ضوابط استحقاق دعم البرنامج دعم الشهادات المهنية من برنامج المنصة الوطنية للعمل طاقات

وبينّت المنصة الوطنية للعمل طاقات، أنه يمكن طلب تعويض تكاليف شهادة مهنية احترافية المقدم من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية في حال توافر الشروط الأهلية التالية:

يشترط أن يكون المستفيد مواطنًا أو مواطنة، سواء كان عاملًا في القطاع العام أو الخاص، أو باحثًا عن عمل. ثم يجب أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية. أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتماد الشهادة في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية. ثم يشترط أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها. ألا يتجاوز طلب تعويض تكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد الواحد. أن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية؛ بحيث لا يتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة عن ستة أشهر.

أهداف برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

أوضحت المنصة الوطنية للعمل طاقات، أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل، ثم أضافت طاقات، أنه من شأن هذا البرنامج رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي للكفاءات الوطنية من خلال مبدأ “التطوير والإحلال.