شروط منصة جود الإسكان 1443 وكيفية التسجيل ومتابعة حالة الطلب

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شروط منصة جود الإسكان 1443، وتعد منصة جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية. تهدف إلى إشراك المجتمع سواء أفراد أو منظمات في العطاء الخيري السكني، وذلك من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية، من أجل تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم لهم وخاصة للنساء المطلقات والأرامل. حيث يمكنهم التسجيل في منصة جود الإسكان والاستفادة من خدماتها وفق شروط منصة جود الإسكان 1443.

شروط منصة جود الإسكان 1443

يشترط على من يرغب في التقدم للاستفادة من دعم منصة جود الإسكان، أن يكون من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بشكل رسمي. أن يكون المتقدم من المسجلين لدي منصة سكني بالفعل. ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة بالطلب عن 5 أفراد. تقديم بيان الحالة المادية للأسرة وتتضمن قيمة الرواتب الشهرية. تقديم ما يفيد بأن المتقدم بالطلب لا يمتلك أي سكن دائم وما يثبت ذلك. يقوم المتقدم بتقديم إثبات محل الإقامة.

خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان التنموي

تتيح المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل في منصة جود الإسكان للأسر الأكثر احتياجًا داخل المملكة. ومن تنطبق عليهم كافة الشروط أن يقوموا بتقديم طلب. وذلك من أجل العمل على مساعدتهم في توفير سكن خاص بهم، ولمعرفة كيفية التسجيل في المنصة يمكن متابعة خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان، وهي كالآتي:

على من يرغب في التسجيل يقوم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة جود الإسكان (joodeskan.sa). قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول الموجودة في أعلى الصفحة والخاصة بتسجيل الدخول أو التسجيل، قم باختيار كلمة التسجيل. يتطلب الموقع من المستخدم كتابة رقم الجوال الخاص به، وبعدها يتطلب عليه الموافقة على الضوابط من خلال تفعيل المربع بالضغط عليه. سوف ينتقل لفتح صفحة أخرى، ينبغي ملأ المعلومات والبيانات المطلوبة منك عن المتقدم كالاسم ورقم الهوية وكذلك البريد الإلكتروني. يقوم المستخدم بتعيين كلمة سر خاصة به ومن ثم إعادة كتابتها مرة أخري، ثم إدخال رمز التحقق الموجود بالصفحة بشكل صحيح. بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات يتم الضغط على كلمة تسجيل. يقوم المستخدم بعد ذلك باختيار نوع الدعم الذي يرغب في الحصول عليه.

كما يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال منصة جود أيضا