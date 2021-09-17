نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نقل كفاله سائق خاص في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط نقل كفاله سائق خاص يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يوجد العديد من الإجراءات التي يجب على المواطن إتباعها لكى يقوم بنقل الكفاله الخاصة بالسائق، ويجب الإلتزام بهذه الإجراءات لكى يتم نقل الكفاله بنجاح، حيث أن هذه الشروط لها أهمية كبيرة لأصحاب السيارة، ومن الضروري الإلتزام بالشروط التي قامت بالإعلان عنها إدارة المرور في المملكة العربية السعودية.

شروط نقل كفاله سائق خاص

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة نقل الكفاله الخاصة بالسائق الخاص عن طريق منصة أبشر الالكترونية، ويجب أن يقوم بعملية النقل الكفيل القديم والكفيل الجديد، ويوجد بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تتم عمليه النقل بنجاح و تلك الشروط هي كالتالي:

يجب أن يوافق صاحب العمل على نقل كفاله السائق الخاص

يجب أن يوافق صاحب العمل الجديد على نقل الكفاله

يجب أن لا يكون صاحب العمل الجديد عليه أي مخالفات قانونية لقانون العمل في المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون قد مر عام على الأقل على وجود السائق في العمل القديم

يجب أن يوافق مكتب العمل على نقل الكفالة

يجب تسديد رسوم نقل الكفالة

رسوم نقل كفاله السائق الخاص

دفع رسوم نقل الكفاله يكون حسب عدد مرات النقل التي تمت مسبقا، حيث أن عملية نقل الكفاله لأول مره يكون 2000 ريال سعودي وإذا كانت للمره الثانية يكون 4000 ريال سعودي وإذا كانت هذه هي المره الثالثه يكون المبلغ 6000 ريال سعودي السائق الخاص يقوم بنقل كفالته إلى مؤسسة يقوم بعمل تغيير للمهنة الخاصه به إلى مهنة أخرى ويدفع ألف ريال سعودي لكي يقوم بتغيير المهنة الخاصه به إضافه إلى رسوم نقل الكفاله.

الاستعلام عن وافد نقل كفاله

بعد أن تقوم بتقديم طلب نقل خدمات العامل من الكفيل الأول إلى الكفيل الثاني يستطيع أن يقوم بالاستعلام عن حاله الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل السعودية عن طريق رقم الإقامة الخاصة ويمكنك عمل ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل السعودية

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص بالمستخدم

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك في الخانه المخصصة لها

قم بالضغط على خدمة الاستعلام عن موظف وافد

قم بكتابه البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها

إضغط على زر “بحث” لكي تتعرف على حاله الطلب

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة رسوم نقل كفالة السائق الخاص وعرفنا شروط نقل كفاله سائق خاص.