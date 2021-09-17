نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن كرت العمل في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن كرت العمل يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، لكي يتعرفوا على مدة صلاحية كرت العمل الجديدة حيث أن صلاحية كرت العمل من أهم الأشياء التي يجب أن يقوم بعملها في الوقت المحدد لها، لكي تظل صالحة للاستخدام لذلك سوف نتعرف في هذا المقال على طريقة الاستعلام عن كرت العمل.

الاستعلام عن كرت العمل

قامت وزارة الموارد البشرية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير الاستعلام عن كرت العمل لكي يتعرف صاحب الكرت على صلاحية الكرت والقيام بتجديده في حالة إنتهاء الصلاحيه وتذكر خدمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمتلك الخدمة للتسهيل على أصحاب كرت العمل على الأليه تبع في الاستعلام عن كرت العمل حيث أن هناك العديد من الأشخاص يريدون معرفة طريقة الاستعلام عن كرت العمل وتلك الطريقة هي كالتالي:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية

قم بالنقر على خدمة رخصة العمل

قم بالضغط على خدمة الاستعلام عن رخصة العمل

قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها

قم بالضغط على زر “بحث”

ستظهر لك بعد ذلك المعلومات البيانات التي تتعلق بكرت العمل

طريقة تجديد كرت العمل

تجديد كارت العمل من الأمور المهمة التي يجب عملها في الوقت المحدد لها وذلك لأن التجديد في الميعاد المحدد له أهمية كبيرة بالنسبة لأصحاب كرت العمل حيث أنهم لم يستطيعوا ممارسة أعمالهم بشكل قانوني يمكنكم تجديد كرت العمل عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك

قم باختيار المنشأه الخاصة بالعمل

قم بالضغط على خدمة إصدار أو تجديد رخصة العمل

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك في الخانه المخصصة لها

قم باختيار نوع العمالة التي سيتم إصدار رخصه العمل لها

إضغط على زر الإرسال الذي سيظهر لك بعد ذلك

تذكره مراجعة رقم السداد

يقوم المستخدم بدفع الرسوم الخاصة بالخدمة عن طريق البنوك السعودية عن طريق رقم السداد الخاص بالوزارة

وبعد أن يتم السداد تقوم بمتابعة مكتب الجوازات حتى يتم اصدار الكرت الجديد

رابط الاستعلام عن كارت العمل

يستطيع المستخدمين الراغبين في تجديد كرت العمل الخاص بهم في حالة انتهاء الصلاحية الخاصه به ويمكنه القيام بذلك عن طريق موقع وزارة العمل الالكتروني لكي لا يتم التعرض للمسائلة القانونية أو أي مخالفة.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة طريقة الاستعلام عن كرت العمل.