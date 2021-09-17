نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة حالة الطلب بمنصة جود الإسكان التنموي بعد التسجيل 1443 في المقال التالي
كيفية متابعة حالة الطلب بمنصة جود الإسكان، ومعرفة الرد على الطلب الذي تم تسجيله بالفعل على منصة جود الإسكان التنموي، والتي تعد إحدى الخدمات الإلكترونية المتاحة. بهدف التسهيل على المواطنين معرفة الرد على الطلبات الخاصة بهم، وفيما سوف نوضح كيفية متابعة حالة الطلب المقدم مسبقا على المنصة، وأهداف المنصة وكيفية التسجيل في منصة جود الإسكان 1443 والاستفادة منها.
كيفية متابعة حالة الطلب بمنصة جود الإسكان بالخطوات
في حال رغب الشخص المقدم لطلب عبر منصة جود الإسكان في التواصل مع منصة جود من أجل معرفة الرد على الطلب الخاص به، والذي سبق وقام بتقديمه، فينبغي عليه اتباع الخطوات التالية:
- أولا قم بالدخول على البوابة الإلكترونية لمنصة جود الإسكان (joodeskan.sa).
- ثانيا قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الذي سجلت بهم سابقا.
- ثالثا قم بالدخول إلى حسابي (الحساب الحاص بك على المنصة).
- رابعا قم بالنقر فوق خيار الطلبات، والاطلاع على جميع المعلومات المدرجة به، مع العلم أنه في حالة تم رفض الطلب الذي قمت بتقديمه، فسوف يتم إبلاغك أسباب رفض الطلب بالتفصيل.
آلية التسجيل في منصة جود الإسكان التنموي 1443
تتيح وزارة الشؤون البلدية والقروية شروط منصة جود الإسكان 1443، والذي ينبغي أن تنطبق على من يرغب في التسجيل في المنصة، ومن ثم يقوم بخطوات التسجيل في المنصة وتقديم طلب الدعم المراد الحصول عليه، ثم ينبغي الانتظار حتى تقوم الجهات المختصة بمتابعة الطلب والبت فيه، ويمكن متابعة حالة الطلب بعد ذلك من خلال الخطوات الموضحة سابقا.
مع العلم أيضا أنه في حال انطبقت كافة الشروط المطلوبة في المتقدم للحصول على دعم منصة جود، سيتم قبول الطلب، ومن بين تلك الشروط الهامة، هي ضرورة أن يكون المتقدم من التابعين إلى الضمان الاجتماعي، وألا يقل عدد أفراد أسرته عن خمسة أفراد، وينبغي عليه تقديم بيان بحالة الراتب الشهري لكافة أفراد الأسرة.
كيفية التواصل مع منصة جود الإسكان
يمكن التواصل مع منصة جود الإسكان من خلال صفحة اتصل بنا الموجودة على الموقع الرسمي للمنصة، بمجرد إدخال البيانات وعنوان البريد الإلكتروني ونص الموضوع، ثم قم بالنقر على خيار إرسال ومن ثم قم بالانتظار حتى يتم الرد عليك.
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