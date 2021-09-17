شروط قرض الزواج 1443 بنك التسليف ؛ ما هي الشروط الخاصة بقرض الزواج الذي يقوم بتقديمه بنك التسليف والتنمية الاجتماعية يسأل هذا السؤال الكثير من المواطنين المقبلين علي الزواج ويريدون دعم مادي هذا السؤال؛ حيث قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع عدد من الشروط والمعايير المهمة لكل من يريد الحصول على قرض الزواج للعام الجديد 1443 هجرياً؛ والتي يجب أن يقوم أي مواطن سعودي يريد الحصول على هذا القرض بتوفير هذه الشروط للتسهيل عليه في الحصول على هذا القرض؛ وسوف نعرض فيما يلي من مقالنا علي موقع ثقفني كافة الشروط الخاصة بالقرض.

شروط قرض الزواج 1443

يجب أن يتم وضع شروط حاكمة في كافة القروض التي يتم تقديمها لأي مواطن لكي يستطيع الانتفاع به؛ وكافة البنوك في المملكة العربية السعودية تعمل علي وضع شروط لكل القروض التي تصرفها وبما في ذلك شروط بنك التسليف الذي قام بوضع بعض الشروط علي قرض الزواج؛ وتتمثل هذه الشروط في التالي:

لا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن سبعون 70 عاما.

لا يزيد عمر الضامن له عن خمسة وخمسون 55 عاما.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري لصاحب الطلب عن إثني عشر وخمسمائة (12,500) ألف ريال سعودي.

كما يجب ألا يكون قد سبق له الزواج ويكون زواجه الأول هذا في حالة وفاة الزوجة الأولى أو قبل دخوله بها.

يجب أن تكون الزوجة حاصلة على الجنسية السُّعُودية أو تابعه لإحدى دول الخليج العربي.

تقوم الزوجة بإحضار موافقة (مستند) من خلال السلطات الحكومية التابعة لها في حالة لم تكن سعودية الجنسية.

يقوم الزوج بتقديم مستند عقد زواج رسمي من المحكمة المختصة بذلك ويجب أن يكون موثق.

لا يتعدى تاريخ الزواج عند التقديم على الطلب على عامان.

يعمل البنك على التعامل بهذا المستند بالتاريخ الهجري فقط ولا يعتد بالتاريخ الميلادي.

أوراق الحصول علي قرض الزواج

يجب أن يقوم الشخص الذي يريد أن يقبل علي خطوة التقديم علي قرض الزواج أن يقوم بتجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة لكي يكمل أوراقة وبدون تجهيز كافة هذه الأوراق لن يستطيع الحصول علي القرض؛ وتكون الاوراق كما يلي:

يقوم العميل بإحضار صوره من عقد الزواج الرسمي.

إحضار استمارة 104 وتكون معبأه إلكترونياً.

يقوم بطباعة النموذج من الحساب الخاص به من خلال بوابة الطلبات الخاصة بالبنك.

يقوم العميل بإحضار نموذج تسليم البريد ويتم التوقيع عليه من خلال صاحب طلب القرض بالاسم الرباعي الخاص بموظف البريد وختم البريد الخاص بالبريد.

تقديم صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

تقديم صورة من سجل الأسرة حتي يتم إضافة الزوجة إليه.

أصل استمارة 104 وتكون معبأه إلكترونياً.

يتم إضافة نموذج 104 من خلال صاحب العمل أن يقوم بالتوقيع و وضع الختم الخاص به على المستندات المطلوبة.

لا يتعدى التاريخ المسجل في طلب القرض عن ستون 60 يوما.

يقوم العميل بتسجيل رقم حساب lBAN الأصلي علي البطاقة الخاصة بالبنك.

يجب أن تكون هذه البطاقة مختومة بختم البنك.

يقوم المواطن بتقديم كشف حساب لآخر ثلاث شهور للراتب الذي يحصل عليه المواطن.

يقوم بتسجيل تصريح بياناتي على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ويكون هذا التصريح سارياً.

وبذلك من خلال موقع ثقفني قمنا بتقديم كل ما يخص ويتعلق بالتقديم للحصول على قرض الزواج من بنك التسليف 1443 لكل من يريد الحصول على قرض الزواج هذا قدمنا لكم الشروط والمستندات المطلوبة الخاصة بالحصول عليه.