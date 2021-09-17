طريقة رفع الاعتراض على مبلغ حساب المواطن الدفعة 46

تتواصل عملية تقديم اعتراض على مبلغ حساب المواطن الدفعة 46 استحقاق شهر سبتمبر 2021 خلال المهلة الزمنية التي حددها البرنامج للراغبين في التقدم بالاعتراض والتي تبدأ من اليوم الخامس من تاريخ إيداع دعم حساب المواطن ولمدة 90 يومًا وفي حال عدم التقدم بالاعتراض خلال هذه المدة لا يمكن للمستفيد الشكوى أو التقدم بالاعتراض حيث سيتم إيداع مبلغ الدعم في حسابه البنكي طالما لا يزال تتوفر به شروط حساب المواطن.

إجراءات مهمة قبل الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

ويحب قبل التقدم بشكوى أو رفع الاعتراض على مبلغ الدعم التأكد من بعض البيانات والمعلومات على النحو التالي:

التأكد من تطابق مبلغ الدعم الموجود في البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن مع المبلغ الذي تم إيداعه في الحساب البنكي.

يجب التأكد من أهلية كافة التابعين في البرنامج.

من المهم أن يتم مراجعة الدعم المستحق من خلال استعمال حاسبة حساب المواطن وهي حاسبة تقديرية توضح مبلغ الدعم الشهري المستحق للمستفيدين.

عند استخدام حاسبة حساب المواطن يجب التأكد من أمرين الأول أن يتم إدخال نفس عدد أفراد الأسرة المسجلين في البرنامج فقط والأمر الثاني أن يتم إدخال مجموع الدخل الشهري للأسرة مثل ما هو مسجل لدى البوابة الإلكترونية في برنامج حساب المواطن.

طريقة رفع طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم

بعد كل دفعة يتيح حساب المواطن إمكانية الاعتراض على مبلغ الدعم في هذه الدفعة فقط وذلك في يوم 15 من الشهر الميلادي وهو موعد ثابت ومجدول سلفًا ويواصل البرنامج تلقي الاعتراضات لمدة 90 يومًا من إيداع الدعم من خلال ما يلي: