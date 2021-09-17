السعودية تعرف على موعد نزول الدعم السكنى لشهر سبتمبر 2021 واهم خطوات الاستعلام

جميع المواطنين يتساءلون بشأن الموعد الخاص بنزول الدعم السكنى وطريقة الاستعلام الخاص بة ، فيمكن للمواطن الاستعلام عن الموعد الخاص بنزول الدعم وذلك من خلال رقم الهوية ، حيث خصصت وزارة الإسكان السعودي أحد البرامج عبر برنامج سكنى وذلك تم بالتعاون بينها وبين صندوق التنمية العقارى ، وذلك يقدم لدعم المواطنين وايضا تقديم وحدات سكنية بأسعار تكاد أن تكون متناسبة مع الجميع ، وذلك بالاضافة انها اتاحت لجميع المواطنين شراء الوحدات بالتقسيط المريح وذلك بدون اى فوائد ، ففى وقتنا الحالى يستطيع اى سعودى امتلاك وحدة سكنية خاصة به .

تعرف على الموعد الخاص بنزول الدعم السكني

المواطنين يتساؤلون عن موعد نزول الدعم السكنى ، ففى جميع انحاء المملكة العربية السعودية العديد من الوحدات للمواطنين السعوديين ، وايضا للمستحقين لهذا الدعم ، فقد وصل عدد القطع السكنية اكثر من 120 قطعة سكنية وقد تكون جميعها جاهزة للتسليم للمستحقين بها ، وقد تم عمل هذة االمباردة للتشجيع للرؤية المملكة التى قد تسعى للوصول لعام 2030 ، فيقدم البرنامج السكنى دعم لجميع السعوديين الائلين لجميع اسرهم ، فقد يوجد الكثير من القطع السكنية فى مختلف انحاء المملكة وتكون فى ( الرياض ، المنطقة الشرقية ، الحدود الشمالية ، القصيم ، علير ، نجران ) فيصرف هذا الدعم شهريا يوم 24 من الشهر الميلادى ، ويكون هذا الموعد موحدا لكى يستفيد منة جميع مستفيدى برنامج سكنى ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والاسكان مع صندوق التنمية العقارية وذلك ليتم تقديم هذا الدعم ويتم صرف هذا الدعم يوم 23 لان يوم 24 عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية .

طريقة الاستعلام عن نزول الدعم السكني

جميع المواطنين يتمكنون فى الحصول على الدعم السكني الذي قد يكون عبارة عن قطعة ارض او عقار او حتى راتب شهرى فيجب أن يتم التقديم عليها اولا وذلك من خلال منصة ، خطوات الاستعلام هى :