السعودية تعرف على تمويل تقسيط سيارات الراجحى 1443

لكى يحصل العميل على تمويل سيارات الراجحى فاولا يحتاج بأنه يفتح حساب جارى لة ، ثم يستطيع معرفة العروض الخاصة بالتمويل التى سوف تقدم من مصرف الراجحي مباشر للافراد ، فيصبح العميل يستفيد من العروض وايضا الخصومات التى تكون بشأن تقسيط سيارات الراجحى 1443 ، فالجميع يريدون امتلاك سيارة ويكاد ان يكون حلم كل فرد ولكن يريدون ايضا ان يكون سعرها مناسب مع الجميع ، فمن خلال احد المصارف يسعى العميل على تمويل او تقسيط .

فمن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا خطوات تقسيط السيارات مصرف الراجحى وكيفية الحصول على تمويل الراجحي للسيارات.

خطوات تقسيط سيارات الراجحي

يعتبر مصرف الراجحى من اهم واعرق المصارف بالمملكة العربية السعودية ، حيث انه تم تأسيسه عام 1957 ، فأن مصرف الراجحي يمتلك أكثر من 500 فرع فى كافة المملكة العربية السعودية ، فيقوم بتقديم اكثر من نوع من أنواع التمويل تكاد ان تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك مثل التمويل العقارى وايضا القروض الشخصية ، وتمويل سيارات الراجحى ويكون فى كل نوع انواع مثيرة يتم توافقها مع العملاء حسب الاختيار الذى يقوم به والتقسيط الخاص تقسيط سيارات الراجحى يتضمن نوعين للتمويل وهم :

النوع الأول تمويل شراء سيارات بالتقسيط : يكون فيه آجال استحقاق ويتلائم مع الجميع ، مع امكانية وضع هامش ربح تنافسي ، ويشترط فيه انة يتم الموافقة على تحويل الراتب والحصول على الموافقة يتم سريعا .

النوع الثانى تمويل الايجار التمليكى للسيارات : وهذا التمويل يمنح لحد 2 مليون ريال سعودى ، ويستطيعون التمويل دون أن يتم سداد مقدم ، ولا يحتاج العميل الى تحويل الراتب والتمويل يختص بالتمويل السيارات الجديدة وايضا المستعملة

.تعرف على الراجحي للسيارات تقسيط

قد يمتلك العميل سيارة جديدة من الراجحي بشأن تمويل السيارات ، وذلك عن طريق الدخول على تمويل شراء السيارات الراجحى بالتقسيط ، فإن مصرف الراجحى يقوم بتقديم حلول تمويلية ويشترط هذا على تحويل الراتب ومن أهم خصائصه هي :-