طريقة التسجيل في برنامج وصول 1443 عبر موقع wusool.sa والشروط اللازمة وصول – برنامج دعم نقل المرأة العاملة

طريقة التسجيل في برنامج وصول 1443 قامت الحكومة السعودية مؤخرا بالعام إطلاق برنامج وصول أون لاين وهو البرنامج الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين كلا من شركة أوبر وشركة كريم في السعودية، وذلك تحت إشراف صندوق الموارد البشرية السعودية، وجاء الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تشجيع المرأة على العمل من خلال الانتقال بسهولة من العمل الى المنزل من خلال برامج وصول أون لاين، وتبحث الكثير من النساء في هذا التوقيت عن تفاصيل التسجيل للاستفادة من برنامج وصول، وسوف نستعرض من خلال موقعنا ثقفني سوم نوضح كيفية التسجيل في برنامج وصول اونلاين 1443، وكذلك توضيح الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

طريقة التسجيل في برنامج وصول 1443

يمكن التسجيل الكترونيا بسهولة في برنامج وصول 1443 التشجيعي للمرأة العاملة السعودية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

اولا يتم الولوج إلى موقع برنامج وصول الالكتروني من خلال هذا موقع برنامج وصول الالكتروني مباشرة.

يتم اختيار الإنضمام الان البرنامج.

اختيار بوابة العمل طاقات.

يتم إجراء تسجيل الدخول للمستخدم او اختيار انشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.

يتم اختيار الانتقال إلى البرنامج.

الولوج الى برنامج وصول.

سوف يتم طرح ما اذا كانت المتقدمة مؤهلة للاشتراك في البرنامج من عدمه مع طرح الأسباب من ذلك.

تقوم المستفيدة بتحديد موقع المنزل.

يتم الاطلاع على كافة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

الضغط على انهاء التسجيل.

سوف يتم تفعيل التطبيق بعد ذلك لمدة تصل إلى 24 ساعة تقريبا.

شروط التسجيل في برنامج وصول 1443

شروط برنامج وصول الداعمات للمرأة العاملة السعودية في القطاع الخاص حددت وزارة الموارد البشرية السعودية مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة للتسجيل في برنامج وصول والتي جاءت على النحو التالي.