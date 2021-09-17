شروط تمويل كنف بمبلغ 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل بدون فوائد

تمويل كنف، يقدم بنك التنمية الاجتماعية أفضل القروض للمواطنين داخل المملكة وبدون فوائد ولا رسوم إدارية، حتى يصبح المواطنين في مستوى أجتماعي جيد يناسب حاجتهم الشخصية، ويقدم لهم كل ما يحتاجون إليه بأبسط الحلول التمويلية عن طريق أقتراض مبلغ مالي بدون تعقيدات وبأطول فترة للسداد، تسهيلا منهم على تقديم كل ما هو جيد ومفيد للسعودين والسعوديات، حيث أنه يوفر للنساء أفضل عروض التمويل للمطلقات والموظفات وربات المنزل والأرامل، بمبلغ مالي 60 ألف ريال وبدون فوائد، وبأقل قسط شهري يبدأ من 300 ريال، والمبلغ التمويلي يبدأ من 18 ألف ريال، كما يمكن للمطلقات والأرامل الحصول على تمويل بمبلغ 30 ألف ريال.

تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

يقدم لك بنك التسليف والمعروف حاليا ببنك التنمية عدة تمويلات تحت عدة برامج والتي من بينها منتجات الأفراد، شروط الحصول على قرض العمل الحر بمبلغ تمويلي 60 ألف ريال، وهنا يأتي التمويل الاجتماعي والتمويل الادخاري، والتمويل للعمل الحر والتمويل للأسر المنتجة، وقرض للعاطلين عن العمل والتمويل الاجتماعي يعطيك عدة قروض منها قرض الأسرة، رابط تمويل قرض نفاذ للعمل الحر، وقرض آهل، وقرض الترميم، وقرض كنف، وقرض الزواج، ولكل قرض يختص فئة معينة من الأفراد داخل المجتمع، وحتى تحصل على تمويلك بخطوات بسيطة وبدون شروط معقدة، فيجب أن تقوم بالبحث جيدا عن التمويل الأنسب لك.

شروط الحصول على تمويل كنف

تمويل كنف هو تمويل بمبلغ مالي 30 ألف ريال وقد صمم خصيصاً للسيدات الأرامل والمطلقات اللاتي يحتجن مبلغ مالي والأشد منهم لاحتياج المال، فهو بدون فوائد ولا رسوم إدارية، تسهيلا على تخفيف أعباء الحياة وتقديم يد المساعدة لهن، كما أن التمويل لا يشترط تقديم صك إعالة، ولا يشترط إعالة أسرة، ويجب على المتقدمة لتحصل على القرض أن تكون لا تقل عن 25 عاما ولا تزيد عن 55 عاما، ويكون عمر الكفيل لا يزيد عن 55 عاما، كما أنه لا يعد التعثر في أحدى القروض السابقة سبب في منع الحصول على التمويل، ويمكن للمطلقات والأرامل الحصول على القرض بدون تعقيدات والإجراءات بسيطة، ومتطلبات التقديم هي الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم الجوال المسجل بأبشر، ورقم الآيبان، ويمكن التقديم عبر البوابة الإلكترونية لموقع بنك التنمية الاجتماعية.