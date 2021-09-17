الإستعلام عن الضمان الإجتماعي المقطوعة 1443 وشروط التقديم فيها

يبحث الكثير عن طريقة الإستعلام عن الضمان الإجتماعي المقطوعة على محرك البحث “جوجل”، وتعد المساعدة المقطوعة من أكبر مساعدات الدعم المالى التى تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للأفراد محدودة ومعدومى الدخل لذلك يبحث عدد كبير من هذه الفئات عن موعد استلام هذه المبالغ ولكن لم يتم إعلان أو حتى تحديد موعد محدد فى العام لصرف هذه المساعدة المقطوعة حيث أنه يتم صرفها كل عام فى موعد مختلف عن موعد العام السابق ويختلف ذلك الموعد على حسب ظروف المملكة العربية السعودية و فى هذا العام قد تأخر صرف المساعدة المقطوعة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تابعونا فى هذا المقال نوضح لكم كافة التفاصيل التى تهتم بموعد صرف المساعدة المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة مساعدة مالية يتم صرفها سنويآ لعدد كبير من الأسر والفئات المتقدمة بأبحاثها لطلب مساعدتهم ماديآ وتم قبول هذه الأبحاث وفق قوانين معينة تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حيث تعتبر هى الجهة الرسمية المسؤولة عن المساعدة المقطوعة بوجه عام من ناحية تحديد شروط الحصول عليها وتحديد أيضاً موعد صرفها وإيداعها فى البنوك السعودية المحددة لصرف المساعدة المقطوعة، ويترواح مبلغ الدعم المقدم من المساعدة المقطوعة من أسرة إلى أسرة أخرى وذلك على حسب ظروف كل أسرة المادية عن الأسرة الأخرى، ونوضح لكم كافة الشروط التى تفرضها وزراة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الأفراد التى تريد الحصول على الدعم المادى المقدم من المساعدة المقطوعة كالتالي:

أن يكون المتقدم أسرة.

أن يكون رب الأسرة سعودي الجنسية.

لا يمتلك ولا توجد بحوزته سجل تجارى .

لا يقل عمره عن 35 عام .

راتبه الذى يتقاضيه من عمله يجب أن يكون أقل من الراتب المحدد من قبل الوزارة ولا يرتفع عنه .

وعلى كل من تتوفر به هذه الشروط التوجيه لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكترونى لتسجيل البيانات للحصول المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المقطوعة

لم يتحدد حتى الآن الموعد الرسمي لصرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، وتُعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الجهة المسئولة عن تحديد هذا الموعد، وفي حال تحديد الموعد سنوضح لكم تفاصيل الموعد الرسمي في المقالات القادمة.