إنشاء حساب ابشر ومعرفه شروط اسم المستخدم عند إنشاء الحساب

إنشاء حساب ابشر من اهم الخدمات التي يستخدمها اكثر من 19 مليون سعودي. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان حديثا وعبر الصفحة الرسمية عن شروط تجديد جواز السفر السعودي وكيفيه تجديده الكترونيا بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن قبول ورفض التفويض عبر ابشر أعمال ومعرفه شروط الخدمة وخطوات الحصول عليها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل ومعرفه الشروط اللازمة. وكيفيه أنشاء حساب بالخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها المنصة.

إنشاء حساب ابشر

أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه إنشاء حساب بالمنصة والتي تتيح للمستفيد من الاستفادة من اكثر من 279 خدمه إلكترونية واستعلاميه. كما أن عمليه التسجيل بالمنصة لا تستغرق إلا بضع دقائق وبطريقه إلكترونية وسهله جدا. بالإضافة إلي ذلك أيضا يمكن الاستفادة من خدمات التوظيف و خدمات الجوازات و خدمات الأحوال المدنية و خدمات المرور وغيرها من الخدمات الجديدة التي يتم أضافتها باستمرار إلي المنصة نظرا لرؤية المملكة 2030.

كيف اسجل في بوابه ابشر

كما أعلنت المنصة عن كيفيه التسجيل بالبوابة والتي سوف نقوم بشرحها لكم بالطريقة الصحيحة والتي أعلنت عنها المنصة والتي تكتمن في النقاط الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني والرسمي منصة ابشر.

الضغط علي مستخدم جديد.

كتابه رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بالمستفيد.

عنوان البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

يجب الاقرار بالموافقة علي شروط التسجيل.

سيتم إرسال رمز التفعيل علي الجوال وبعدها سيتم انتقالك للخطوه التالية وهي إنشاء اسم المستخدم.

شروط اسم المستخدم بمنصة ابشر

كما أعلنت المنصة أيضا عن شروط اسم المستخدم عند إنشاء حساب في منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية أيضا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية: