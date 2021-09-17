شروط تمويل الترميم لربات البيوت من بنك التنمية الاجتماعية و المستندات المطلوبة

شروط تمويل الترميم لربات البيوت من بنك التنمية الاجتماعية، الآن حدد بنك التنمية الاجتماعية، المتطلبات اللازمة والضرورية والمستندات المطلوبة، لحصول ربات البيوت والطلاب والمتسببين على تمويل الترميم، كأحد المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك، ويعد قرض الترميم المقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين، وذلك بهدف مساعدة المواطن في ترميم المنازل أوالمباني الشعبية، وإعادة بنائها بشكل إستراتيجي مطور وفق تطور المملكة وتحقيق رؤية 2030، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة.

شروط تمويل الترميم لربات البيوت من بنك التنمية الاجتماعية

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، إلى أنه يمكن لربات المنازل الحصول على منتج تمويل الترميم في حال استيفائهن الاشتراطات والمتطلبات اللازمة، وتتمثل هذه المتطلبات في الشروط التالية:

يشترط ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة. ثم يجب ألا يزيد الدخل الشهري على 12,500 ريال. لابد أن يكون الحد الأدنى لعمر المنزل هو 5 سنوات. ثم يشترط وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل. يشترط أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل. إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى، فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل. ثم في حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار، فيشترط مضي مدة لا تقل عن 8 سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق. يجب ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه على ألف متر. ثم يشترط تكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين ثمانية عشر ألف ريال سعودي. يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية (30.000) ثلاثين ألف ريال. ثم يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستين ألف ريال.

المستندات المطلوبة لحصول لربات البيوت علي تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

ثم تقديم صورة هوية العميل.

صورة صك المنزل من الجهتين.

إرفاق صورة رخصة الترميم من البلدية سارية المفعول.

صورة هوية الكفيل.

ثم تقديم أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الكفيل المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

إرفاق أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يوم.

ثم تقديم أصل رقم حساب الآبيان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

تقديم تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

إرفاق تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

أصل بيان بتكاليف الترميم.

تقديم أصل شهادة العمر الافتراضي من البلدية.

ثم إرفاق أصل موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل في حال وجود رهن على المنزل.

تقديم صورة من عقد التملك في حال تملك المنزل عن طريق بنك تجاري أو شركة.

إرفاق صورة من صك حصر الإرث في حال وجود ورثة أو شركاء.

ثم تقديم أصل نموذج تنازل وتوكيل في حال وجود ورثة أو شركاء موقع عليه جميع الورثة أو الشركاء مصدق من العمدة والشرطة.

صور من هويات جميع الورثة أو الشركاء.

تقديم صور من هويات الشهود الموقعين على نموذج التنازل والتوكيل.

رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد

يعمل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على تقديم خدمة التواصل من خلال رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني، حيث تم توفير رقم من أجل التواصل مع البنك للاستعلام، عن الخدمات التي يقدمها البنك، وكما يمكن من خلاله تقديم شكوى خاصة بالبنك، وحل مشكلة يواجهها المستخدم، وجاء رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد هو 920008002، ومن الجدير بالذكر بأن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.