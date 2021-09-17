تمويل مصرف الراجحي الجديد والشروط المطلوبة للتقديم

تمويل شخصي جديد من بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن قروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وبشروط بسيطة التي تساعد في الحصول علي التمويل، ويتم الحصول علي التمويل الشخصي في اسرع وقت بدون صعوبات في الإجراءات وهذا التمويل يكون مطابق مع الأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقدم مصرف الراجحي قروض متنوعة مثل تمويل بدون وظيفة وتمويل السيارة وتمويل النساء وتمويل الأفراد والأسر والتي تفيد المواطنين مباشرة ويتم التقديم الالكتروني عليه من اجل الحصول علي التمويل، لذلك نقدم لكم كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وجميع الشروط التي يتطلبها البنك.

مزايا والشروط التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي

يمكن الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي بدون تحويل الراتب ويناسب جميع الفئات في المملكة العربية السعودية، ويوجد العديد من القروض التي تساعدك في بناء مشروع خاص بك أو شراء احتياجات شخصية، حيث وضع البنك عدد شروط يجب توافرها من اجل الحصول علي قرض بنك الراجحي وهي:

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما حتي لا يزيد عن 55 عاما. يشترط أن لا يقل الراتب الشهري الخاص للمتقدم عن 2000 ريال سعودي. لا تقل خدمة العمل عن ستة اشهر ومتاح التقديم إلكتروني لجميع المواطنين السعوديين. لا يحتاج التمويل إلي رسوم إدارية. يقدم مصرف الراجحي تمويل يصل إلي 2 مليون ريال سعودي. يتم سداد التمويل علي مدار 8 سنوات.

كيفية التقديم علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي الإلكتروني

يمكن الحصول علي قرض الراجحي بأقل راتب شهري تناسب مع جميع الفئات، حيث يمكنك التقديم عبر الموقع الالكتروني أثناء الحصول علي قرض الراجحي من خلال: