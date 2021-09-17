نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة احسان الخيرية كمستفيد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في احسان كمحتاج يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يمتلكون دخل محدود أو متوسط، والذين يريدون التسجيل في منصة احسان الخيرية، حيث أن هذه المنصة معروفة بأنها تقوم بالعمل الخيري، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال كافة التفاصيل عن منصة احسان.

منصة احسان

منصة احسان الخيرية هي إحدى المنصات الوطنية الخيرية في المملكة العربية السعودية، وتم إنشاء منصة إحسان تبعا للأمر السامي رقم 48019، وتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق طرح الحلول التقنية المتقدمة، وأن تقوم ببناء منظومة عن طريق أن تقوم بشراكات مع القطاع الحكومي والقطاعات الخاصة والقطاع الغير ربحي، وذلك لكي يتم تعزيز دور المملكة العربية السعودية في العمل الخيرى والتنموى، ويتم رفع نسبة المساهمة في القطاع الغير ربحي في المملكة العربية السعودية من إجمالي الناتج المحلي، حيث أن منصة إحسان تم إنشائها من أجل العديد من الأهداف التي تريد المنصة تحقيقها في المملكة العربية السعودية

التسجيل في منصة احسان كمحتاج

التسجيل في منصة احسان الخيرية من الأمور التي يمكنك عملها بكل سهولة ويسر، والتي يريد التسجيل بها العديد من المواطنين الذين يريدون الحصول على الدعم من منصه احسان، وتقوم المنصة بتقديم العديد من الأعمال الخيرية للمواطنين المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية، ويمكنك التسجيل في منصة إحسان كمحتاج عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة إحسان الخيرية الإلكتروني

قم بالنقر على زر “تسجيل الدخول”

قم بالنقر على زر “التسجيل”

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها

قم بالضغط على زر “إنشاء حساب جديد”

وبهذا تكون قد قد قمت بإنشاء حسابك

يمكنك الآن إختيار البرنامج الذي تريد التقديم عليه

رابط منصة إحسان الخيرية

يمكنك التسجيل في منصة إحسان الخيرية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمنصة، والذي قامت المنصة باتاحته لجميع مواطني المملكة العربية السعودية الراغبين في التبرع للمشاريع المتواجدة في المنصة، حيث وصل مبلغ إجمالي التبرعات إلى 300 مليون ريال سعودي في حملة خيرية قامت المنصة سابقا بعملها، لذلك يمكنك التسجيل في منصة إحسان والاستفادة من مزاياها.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة التسجيل في منصة احسان الخيرية.