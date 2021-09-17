الربط التقني بين منصة بحر ومنتج تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة الربط التقني بين منصة بحر ومنتج تمويل العمل الحر حيث قام بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، بالعمل على الربط التقني بين كلا من المنصتين، بهدف نشر ثقافة العمل الحر، وتمويل الأعمال الحرة عبر منتج نفاذ للأعمال الحرة، والذي يعد أحد منتجات التمويل التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين. يصل قيمة منتج تمويل الأعمال الحرة من نفاذ إلى مبلغ 60 ألف ريال سعودي، وذلك بحضور كلا من الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في مركز دلني للأعمال الخيرية الكائن بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للربط بين منصة بحر التابعة لبرنامج تسعة أعشار ومنتج تمويل العمل الحر.

مميزات منصة بحر تسعة أعشار وتمويل العمل الحر

تعمل هذه المنصة على تمكين الشباب والفتيات من ممارسة أعمالهم الخاصة، من خلال إتاحة فرص العمل والقدرة على الحصول على التدريبات والأدوات والتقنيات اللازمة التي تعمل على تعزيز قدراتهم الإنتاجية، حيث تتميز المنصة بتوفير العديد من المتخصصين في شتى المجالات، مما يتيح فرصة أكبر أمام المحترفين وأصحاب الشركات للاستفادة من خدماتهم ومهاراتهم وتمكينهم من فرصة العمل معهم.

مجالات الاختصاص في منصة بحر

توفر المنصة العديد من مجالات الاختصاص المتنوعة وتتضمن الاختصاصات التالية:

الترجمة، التسويق والمبيعات، التصميم والابتكار، الفيديو والتصوير، القانون، الكتابة والتحرير، المحاسبة والاستشارات، الهندسة والبناء، تحليل البيانات، التسويق الرقمي، تطوير البرامج، تقنية المعلومات والشبكات، خدمة العملاء وعمليات الدعم الإداري.

أهداف برنامج تسعة أعشار والمنصات الإلكترونية التابعة للبرنامج

يعد برنامج تسعة أعشار، هو إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الذي يهدف إلى تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع إلى العمل الحر، ذلك من خلال تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تمكين أفراد المجتمع من الحصول على وظائف جديدة بطرق مبتكرة.

كما يوفر برنامج تسعة أعشار العديد المنصات الإلكترونية وهي: منصة فرصة، وتطبيقات تجار، ومنصة زاد، ومنصة بحر، وكَنَف، وأكشاك تجار، وصنع في السعودية، وأطوار، وبالإضافة إلى ذلك فقد بلغ عدد المشتركين في البرنامج ما يفوق 300 ألف مشترك منذ انطلاق البرنامج في يوم 25 من شهر أغسطس 2016، بينما وصل عدد المسجلين في منصة بحر ما يزيد عن 70 ألف مسجل.