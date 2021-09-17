إنشاء مشروعات لتصريف الأمطار بقيمة مليار ريال سعودي بالمملكة

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عمر شويل - جدة إنشاء مشروعات لتصريف الأمطار في المملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها أمانة جدة، البالغ عددها خمسة مشروعات بتكلفة تصل قيمتها إلى مليار ريال سعودي، بهدف تصريف مياه الأمطار، والعمل على خفض منسوب المياه السطحية، وذلك في عدة مواقع منها شرق وشمال وجنوب محافظة جدة.

تفاصيل إنشاء مشروعات لتصريف الأمطار

أوضح غسان الزهراني وكيل الأمين في برنامج تصريف مياه الأمطار، أن أمانة جدة قامت بفتح 3 مشروعات بقيمة 700 مليون ريال سعودي لعدة أحياء، ومن الأحياء التي تتضمنها كلا من حي طيبة وحي الحمدانية وحي الهدى، بالإضافة إلى جزء من حي الأجاويد والسنابل وطريق عابر القارات وبعض المناطق الأخرى المحيطة به.

كما أضاف أن أمانة جدة تقوم في الفترة الحالية بالتنسيق مع كفاءة الإنفاق، من أجل استكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار، وخفض منسوب مياه الأمطار في منطقة الفردوس شمال أبحر وتبلغ قيمتها 250 مليون ريال سعودي، كما أوضح المدة المحددة لتنفيذ تلك المشروعات الخمسة تستغرق ما بين 24 شهر و36 شهر لتنفيذ كل مشروع من المشاريع.

أعمال تنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار

كما واصلت أمانة جدة تنفيذ أعمال 6 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بالإضافة لمشروع خفض منسوب مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى بتكلفة يصل قدرها 765.4 مليون ريال، تأتي تلك المشاريع ضمن مشاريع تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما تضمنت تلك المشاريع كلا من مشروع حفر نفق قصر السلام، ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، بالإضافة إلى مشروع حي المنار، وكذلك كلا من مشروع طريق الحرمين في حي النخيل، ومشروع حي التيسير وحي الأصالة.

كما يذكر أن الأمانة قامت باستكمال تنفيذ عدد من المشروعات التي تعمل على تصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى والتي تقدر تكلفتها بقيمة 365.4 مليون ريال سعودي، والتي تضمنت مشروع المواقع الحرجة البالغ عددها 30 موقع، وكلا من مشروع حي الواحة ومحطة الرفع لنفق السلام و كذلك مشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وكذلك ميدان الكرة الأرضية حيث شملت هذه المشاريع إنشاء أنابيب تتجاوز أطوالها 61.5 ألف متر، بالإضافة إلى تركيب 623 منهلا و عدد 876 مصيدة أمطار، كذلك بالإضافة إلى أنها قامت بتركيب 191 أنبوب دفع نفقي.