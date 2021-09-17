نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم الحكومي الريفي وموعد نزول دعم ريف بعد التسجيل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم الحكومي الريفي 1443، أتاحت وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة فرصة التسجيل في نظام الدعم الحكومي الريفي للعاطلين عن العمل والمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، حيث تتم عملية التسجيل من خلال منصة ريف لكل من يعمل في القطاع الزراعي أو يرغب في إنشاء مشروع فيه يسمح له بالحصول على دعم مالي شهري أو تمويل المشاريع العائلية لربات البيوت والأسر المنتجة في الريف المناطق والعاطلين عن العمل، حيث يعتبر هذا البرنامج من أكبر برامج الدعم في المملكة التي تقدمه وزارة البيئة بشروط وإشراف خاص لمساعدة صغار المزارعين والعاملين في الزراعة على تحسين القطاع الريفي، كما حددت المنصة على موقعها الرسمي شروط الدعم الحكومي الريفي لكل من الباحثين عن عمل والأسر المنتجة.

ما هو برنامج دعم ريف

ما هو برنامج ريف؟ هو برنامج دعمي أطلقته وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة في المملكة العربية السعودية لفئة من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي والقطاعات ذات الصلة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المملكة للتنمية الريفية المستدامة وتحقيق هدف المملكة 2030.

حيث أصبح بإمكان المستفيدين التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة إلكترونية حيث تقبل البوابة جميع المرشحين من القطاعات المستهدفة ويهدف برنامج دعم ريف إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تحسين القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية.

العمل على تحسين مستويات المعيشة لأصحاب الحيازات الصغيرة.

تحسين الكفاءة والإنتاجية.

استخدام الموارد المتاحة والأراضي الصالحة للزراعة في المملكة وفرص الاستثمار.

الاستفادة من الأراضي الزراعية السعودية.

شروط الدعم الحكومي الريفي

لتلقي الدعم في المناطق الريفية، تم وضع شروط معينة يجب أن يستوفيها المتقدمون للتسجيل، وهذه الشروط هي كما يلي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم يقيم في المملكة.

يجب أن يكون عمر المتلقي أكثر من 21 عامًا.

ألا يتجاوز دخل متلقي الدعم 6000 ريال شهرياً.

يجب ألا يكون مشتركًا في أي من برامج التمويل، حيث وضعت الحكومة حدًا أقصى للاشتراك في هذه البرامج التي يمكن للفرد الاستفادة منها هو 3 برامج.

أن يكون من العاملين في المهن المتعلقة بالإنتاج الزراعي.

تأكيد مزاولة المهنة من خلال تقديم المستندات التي تؤكد مزاولة المهنة.

ألا يكون من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة.

يعتمد دعم الأسر المنتجة في المناطق الريفية على المناطق الإدارية المحددة، لذلك يجب أن يكون المتقدم من سكان هذه المناطق.

لا تتجاوز تكلفة الدعم الذي يتلقاه من هذه البرامج 54 ألف ريال سنويًا.

يجب أن يكون لدى المقدم حساب مصرفي نشط.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين

للتسجيل والحصول على الدعم الريفي العاطلين عن العمل، يجب عليك إكمال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع منصة ريف https://reef.gov.sa.

قم بإنشاء حساب من خلال القيام إدخال البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل وهي: (رقم الهوية الوطنية – تاريخ ميلاد المتقدم – كلمه السر – تأكيد كلمة المرور- رقم الهاتف – تأكيد رقم الهاتف الجوال – رمز التحقق الذي سيصلك في رسالة على هاتفك).

بعد ذلك قم بالتأكد من البيانات التي قمت بإدخالها والمسؤولية القانونية عن أي خطأ في أي بيانات.

قم بالضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. بعد ذلك قم بتحديد البرنامج الذي تريد التقديم عليه من البرامج التي ستظهر لك.

أدخل المعلومات المطلوبة في استمارة التقديم، وهي: (البيانات الشخصية للمتقدم – معلومات مفصلة عن مشروع أو مهنة طالب الدعم – دراسة جدوى للمشروع الذي يحتاج إلى دعم – التحليل المالي والاقتصادي للأنشطة المنجزة للفترة المطلوبة).

بعد ذلك قم بإدراج الأوراق المطلوبة، ومن ثم قم بالتحقق من البيانات وتأكد من صحتها.

ثم قم بتقديم طلبك.

بعد الانتهاء من تقديم الطلب، يتم فحصه من قبل متخصصين ويستجيب مقدم الطلب إما بقبول الطلب وحقه في الدعم أو برفض الطلب.

متي ينزل الدعم الحكومي الريفي

تم الإعلان عن موعد نزول الدعم الريفي عبر الحساب الرسمي لبرنامج الدعم الريفي على “تويتر”وجاء كالآتي:

أنه الدعم الحكومي الريفي سوف ينزل للمستفيدين من البرنامج في بداية كل شهر ميلادي على وجه الخصوص من اليوم الأول من الشهر حتى العاشر من الشهر الميلادي، كما يمكن تأكيد تاريخ الصرف من خلال مراجعة بوابة برنامج ريف على الإنترنت.

ولقد تقدم العديد من المستفيدين للتسجيل في البرنامج وطلبوا تكرار الدعم على “تويتر”، رد برنامج الدعم الريفي على جميع الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بتكرار النفقات في جميع القطاعات، ولكن يختلف تكررها باختلاف القطاع المسجل المستفيد من هذا البرنامج.

رقم برنامج ريف

قامت وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية بإتاحة إمكانية الاتصال بفريق دعم ريف عن طريق الاتصال برقم دعم ريف الوحيد 19930.

حيث يقبل فريق الدعم طلبات المواطنين من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً، ومن خلال الاتصال يمكنك الاستفسار عن برنامج دعم ريف، ومعرفة متى ينزل الدعم الريفي، وكذلك تقديم شكوى إذا كانت هناك مشكلة في التسجيل لدعم الأسر المنتجة وربات البيوت.

وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي نكون قد أوضحنا كافة المعلومات المتعلقة بخصوص شروط الدعم الحكومي الريفي في حين أن برنامج ريف هو أحد برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين، إلا أن الدعم الريفي يُدفع فقط للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والعاملين في الزراعة.