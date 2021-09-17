نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن صوتك مسموع للتواصل مع الدعم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار الخدمات المجانية التي يقدمها حساب المواطن للمستفيدين، فقد خصص رقم حساب المواطن صوتك مسموع للتواصل مع فريق الدعم الفني، وتقديم الشكاوى بخصوص الأهلية أو الدفعات المقدمة من حساب المواطن، كذلك تقديم الاستفسارات المختلفة، ليتولى فريق الدعم الفني حساب المواطن بالرد على التساؤلات والاستفسارات، وتقديم حلول للمشكلات التي تواجه المستفيدين، ولعل الهدف الرئيسي من ذلك هو رفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن، وبالتالي تحقيق أقصى استفادة للمستخدمين، وحل المشكلات التي تواجههم.

رقم حساب المواطن صوتك مسموع

أتاح برنامج حساب المواطن للمستفيدين إمكانية التواصل مع الدعم الفني، وتقديم الشكاوى والاستفسارات المختلفة، سواء فيما يتعلق بالدفعات أو الأهلية وغيرها، لذلك فقد تم تخصيص رقم حساب المواطن صوتك مسموع 19912؛ وهو رقم مجاني يتواصل من خلاله المستفيد مع الدعم الفني حساب المواطن، ويتتبع الأوامر الصوتية، حتى يصل إلى تقديم الشكوى، ليتولى فريق الدعم الفني البحث في المشكلة، والعمل على حلها.

صوتك مسموع حساب المواطن

أطلق برنامج حساب المواطن قناة جديدة للتواصل مع المستفيدين وهي خدمة صوتك مسموع، وذلك في شهر أبريل عام 2018، لتكون وسيلة أخرى يستطيع المواطنين تقديم الشكاوى والاعتراضات من خلالها إلى جانب رَقم حساب المواطن (مركز الاتصال 19912)، ويستطيع المواطن السعودي استخدامها من خلال تسجيل دخول البوابة الإلكترونية حساب المواطن، وتسجيل بيانات الحساب الشخصي، ثم الدخول إلى خدمة صوتك مسموع، عندها يبدأ المواطن في كتابة الاستفسارات، ورفع الطلب، ومن مميزات خدمة صوتك مسموع:

يتم إشعار المتقدم برقم الطلب من خلال رسالة نصية عبر رقم الجوال.

يتواصل فريق الدعم الفني مع المستفيد لحل المشكلة.

إمكانية متابعة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

تحقيق التفاعل المباشر من المستفيدين. حل المشكلات والصعوبات التي تعوق صرف دعم حساب المواطن.

تتميز خدمة صوتك مسموع حساب المواطن بسهولة ويسر استخدامها؛ حيث يتم تقديم ورفع الطلبات إلكترونيًا.

قنوات حساب المواطن

خصص برنامج حساب المواطن أربع قنوات، تهدف إلى تحقيق التواصل الفعال مع فريق الدعم الفني، وخدمة العملاء حساب المواطن، وذلك من أجل تلقى الشكاوى والاستفسارات، والاستفادة بخدمات استعلام حساب المواطن، والتسجيل في البرنامج برقم الهوية، لذلك فهم كالتالي:

في النهاية نكون تعرفنا على رقم حساب المواطن، وطريقة رفع شكوى من خلال خدمة صوتك مسموع حساب المواطن.