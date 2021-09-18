طريقة تسجيل ريف وشروط الحصول على الدعم ومدى تأثيره على الضمان الاجتماعي

طريقة تسجيل ريف من البوابة الرسمية لبرنامج الدعم الريفي، للعاطلين عن العمل أو الأسر المنتجة، وفق شروط الحصول على الدعم ريف والتي تم وضعها، وتجرى على إثرها دراسة الأهلية للمستحقين، وقد أوضح البرنامج مدى تأثير الاستفادة منه على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهل يتعارض البرنامجين أم لا، كذلك الحال لمستفيدي حساب المواطن، وجميعها من الأسئلة التفاعلية التي شغلت بال المواطنين في المملكة العربية السعودية، مع إطلاق البرنامج وتقديمه الخدمات للمستحقين واتساع قاعدة المستفيدين منه.

طريقة تسجيل ريف

خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف غبر منصة ريف الإلكترونية، يمكن تنفيذها بكل سهولة، عبر جهاز حديث للاتصالات الرقمية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، وقد يكون من الأفضل الاستعانة بجهاز حاسب ألي لتنفيذ الخطوات بكل سهولة، كما يلي:

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للدعم الريفي واسمها منصة ريف تسجيل الدخول.

اختر إنشاء حساب جديد أو تسجيل مستخدم جديد لمن يتقدم بطلبة لأول مرة من الفئات المستهدفة.

أدخل البيانات الرسمية والصحيحة لك، واختر القطاع.

سجل رقم الهاتف لاستقبال رسالة التحقق والتعريف .

سجل كود التحقق لإنشاء الحساب.

سجل الدخول على منصة ريف من جديد على برنامج ريف باسم المستخدم وكلمة السر.

سجل الحساب البنكي

قم بالتقديم على قطاع التنمية الريفي بحد أقصى ثلاث قطاعات.

رفع الوثائق المطلوبة

انتظر ظهور نتائج الأهلية خلال 60 يوم من التسجيل.

يتم نزول دعم ريف للمستحقين في الحساب البنكي.

شروط الحصول على دعم ريف

ألا يفل عمر المتقدم عن 21 عام وبدون حد أقصى

لا يتجاوز مجموع الدخل الشهري 9 ألاف ريال.

برامج الدعم المتقدم عليها لا تتجاوز 3 برامج

وجود حساب بنكي نشط للمتقدم

تقديم مستندات إثبات الأهلية لمزاولة المهنة.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر

الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية

لا يتجاوز الدعم من كل البرامج عن 54 ألف ريال سنويا، ولا يتجاوز أعداد برامج الدعم المالي المستفاد منها عن ثلاثة برامج.

وبقية الشروط على منصة دعم ريف يمكن الرجوع إليها.

تأثير الدعم الريفي على الضمان الاجتماعي

أكد برنامج ريف أنه لا تأثير بخصوص الدعم المقدم للأسر المنتجة على برنامج الضمان الاجتماعي، والعكس، وخاصة بعد زيادة الحد المناع ليكون 9 ألاف ريال بدلاً من 6 ألاف ريال.