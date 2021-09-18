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عمر شويل - جدة كيف يمكن تقديم طلب مساعدة إلى الديوان الملكي السعودي؟، أحد أهم الاستعلامات اليومية التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهي كيف يمكن الاستفادة من خدمات الديوان الملكي والحصول علي مساعدة، حيث تعمل بوابة الديوان الملكي الإلكترونية علي استقبال عدد كبير من الطلبات المتعلقة بخدمات وطلبات المواطنين الذين يحتاجون إلى موافقة الديوان الملكي من أجل حل العديد من المشاكل التي يتعرض إلى العديد من المواطنين سواء كانت هذه المساعدات مساعدات مالية أو مساعدات عامة مرتبطة بأغراض أخري، كما تهتم بوابة الديوان الملكي باستقبال العديد من الشكاوى الشخصية ضد أشخاص أو جهات، وسوف نوضح لكم كيف كيف يمكن تقديم طلب مساعدة إلى الديوان الملكي السعودي؟.

كيف يمكن تقديم طلب مساعدة إلى الديوان الملكي السعودي؟

يمكن لجميع المواطنين العمل علي تقديم طلب مساعدة شخصية إلى الديوان الملكي بشكل يدوي من خلال إرسال برقية مساعدة إلى عنوان بريد الديوان الملكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم كل مواطن بكتابة برقية موجهاً الخطاب إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

بعد توجيه الخطاب يجب علي المواطن أن يحدد نوع المساعدة المطلوبة.

يجب أن يتم كتابة توضيح تفصيلي عن سبب طلب المساعدة وما يؤكد الاحتياج إلى المساعدة من مستندات وأوراق خاصة بطالب المساعدة.

تسجيل وسيلة الاتصال بالمواطن سواء رقم الجوال أو البريد الإلكتروني وعنوان الإقامة الدائم.

توجيه التحية إلى خادم الحرمين الشريفين متمنياً قبول الطلب المقدم خلال أقرب وقت ممكن.

مساعدات يمكن طلبها من خدمات الديوان الملكي السعودي

تقديم طلب علاج بالخارج لعدم القدرة المالية علي السفر للخارج أو علاج داخلي بالمملكة.

تقديم طلب مساعدة مالية لضعف الدخل الشهري الخاص برب الأسرة.

تقديم طلب شخصي من أجل سداد بعض الديون التي قد يتعرض لها البعض نتيجة ظروف قهرية.

تقديم طلب للحصول علي إعفاء شخصي من سداد أقساط قروض بنك التنمية الاجتماعية أو قروض بنوك مختلفة.

تقديم شكوي شخصية ضد جهة عمل أو ضد أشخاص متواجدين داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم طلبات مساعدة متعلقة بأحكام القضاء وغيرها.

التواصل مع الديوان الملكي من خلال رقم الهاتف

وفرت هيئة الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية إمكانية التواصل من خلال رقم الهاتف الخاص بها وهو 8004000000 ومن خلال توافر هذا الرقم يمكن لجميع المواطنين تقديم كافة الاستفسارات الخاصة بالطلبات التي تم إرسالها الي الديوان، أو من أجل تقديم الاقتراحات والاستفسارات الخاصة بكل فرد علي حده.

كيف يمكن إرسال طلبات المساعدة عبر البريد؟

الديوان الملكي السعودي يوفر لجميع المواطنين إمكانية إرسال طلبات المساعدة الشخصية الخاصة بهم من خلال إرسال الطلبات علي هذا العنوان الهدأ 7636 – الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية وهو عنوان البريد المخصص للمواطنين، ويتم الإرسال بعد توضيح الغرض من الخطاب وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بطلب المساعدة.

موقع تواصل الإلكتروني لطلبات المواطنين بالمملكة

الديوان الملكي السعودي قد وفر موقع إلكتروني يستطيع من خلاله جميع المواطنين تقديم طلب المساعدة الخاصة بهم من خلاله، علي أن يتم الدخول من هذا الموقع: موقع تواصل، ثم يقوم كل شخص بتسجيل طلب المساعدة الذي يرغب في الحصول عليه من بوابة تواصل الإلكترونية.