نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سند | تسجيل مستفيد جديد لصرف دعم نقدي 1443 في المقال التالي
برنامج سند لتسجيل مستفيد جديد لصرف دعم نقدي 1443، تقود الحكومة السعودية عدة برامج اجتماعية داخل المملكة العربية السعودية والتي يتم تقديمها لبعض المواطنين المقبلين علي الزواج والذين يعانون من عدم المقدرة علي تدبير مصروفات الزواج نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة ونتيجة قلة الدخل الشهري، ويعد هذا البرنامج من برامج الدعم التي يتم توفيرها للمواطنين بصورة مجانية دون دفع أي رسوم نظير صرف قيمة الدعم، علي أن يقوم البرنامج بمنح الأولوية للفرد شديد الاحتياج ضماناً لوصول قيمة الدعم إلى مستحقيه، ولكن قد حدد البرنامج بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة علي صرف الدعم، وسنوضح لكم تفاصيل الشروط الخاصة بالبرنامج وكيفية تسجيل مستفيد جديد لصرف دعم نقدي 1443.
شروط التسجيل فر برنامج سند النقدي 1443
وضع برنامج سند بعض الشروط والالتزامات العامة التي يجب توافرها في أي مستفيد يرغب في الحصول علي قيمة الدعم، وبالتفاصيل إليكم شروط التسجيل في برنامج سند:
- من التزامات الزواج يجب أن يكون الزوج والزوجة سعوديا الجنسية.
- الزوج يجب أن لا يقل عمره خلال التقديم في البرنامج عن 21 عام ولا يزد عن 40 عام.
- عمر الزوجة يجب ألا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.
- يشترط للتقديم أن يكون هذا هو أول زواج للزوج.
- الشهادات المطلوبة هي شهادة الثانوية العامة على الأقل للمتقدم للتسجيل.
- عند التسجيل في البرنامج يجب ألا يكون قد مر علي هذا الزواج اكثر من 12 شهر.
- 4000 ريال سعودي هو الحد الذي يجب ألا يزيد عنه راتب الزوج الشهري.
- عدم تجاوز مهر الزوجة الذي تم تقديمه من خلال الزوج عن مبلغ 50 ألف ريال سعودي.
- من شروط التسجيل وهو الحصول علي دورة الوعي المالي بتقدير الحد الأدنى له هو 60%.
- يتم صرف قيمة الدعم الخاص بالبرنامج مع منح الأولوية للأيتام وأصحاب الاحتياجات الضرورية والخاصة.
كيف أتقدم بطلب للحصول علي دعم برنامج سند؟
يتم التقديم في برنامج سند لأي مواطن تتواجد به شروط البرنامج من خلال إجراء الخطوات التالية:
- يبدأ التسجيل بالدخول علي الموقع التالي: برنامج سند.
- اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية من داخل الموقع.
- اختيار التسجيل في مبادرة سند الزواج الخاصة بولي العهد محمد بن سلمان.
- سوف تنبثق صفحة التسجيل التي من خلالها يقوم الشخص بتسجيل البيانات الخاصة به.
- الضغط علي تقديم الطلب.
مساعدات أخري من برنامج سند للمواطنين
لا تقتصر خدمات برنامج سند علي تقديم دعم للمقبلين علي الزواج، بل هناك مساعدات أخري يتم تقديمها لبعض المواطنين ومن بين هذه الفئات المستفيدة من المساعدات ما يلي:
- تقديم دعم مادي لأسر المرابطين.
- دعم لكبار السن ولأصحاب الأمراض المزمنة.
- دعم لجميع الأسر المحتاجة والمتعففة.
- الأشخاص السجناء والأيتام.
- الأرامل والمطلقات.
- متطلب الرعاية النسائية.
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