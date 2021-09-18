طريقة حاسبة حساب المواطن التقديرية 1443 لمعرفة مبلغ الدعم المستحق

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عمر شويل - جدة طريقة حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة مبلغ الاستحقاق الشهري؛ حيث أطلق حساب المواطن الحاسبة الآلية التي يستخدمها المستفيدون في الاستعلام عن قيمة الدعم المستحق، وبالتالي فعند الإعلان عن إيداع مبالغ الدعم الشهري، يستطيع المواطن التعرف على قيمة المبلغ المستحق من خلال استخدام الحاسبة التقديرية، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد برامج الدعم التي تقدم المساعدة المالية للأسر والأفراد والأسر المستحقة بشكل شهري، والهدف من ذلك هو إعادة توجيه المنافع الحكومية لتصل إلى المستحقين، وتحقيق الاستهلاك الرشيد.

طريقة حاسبة حساب المواطن التقديرية

أعلن برنامج حساب المواطن عم إطلاق الحاسبة الآلية، التي يستخدمها المستفيدين من دعم حساب المواطن الشهري في التعرف على قيمة مبلغ الاستحقاق للدفعة القادمة، لذلك فقد أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري والدخل الإضافي إن وجد؛ وذلك لكي يشمله الدعم الشهري، ويستطيع معرفة قيمة الدعم من خلال طريقة حاسبة حساب المواطن التقديرية التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. الانتقال إلى تبويب الحاسبة التقديرية. الإجابة على تساؤل التسجيل في حساب المواطن بنعم أم لا. الإجابة أيضًا على المستفيد فرد مستقل أم رب أسرة. العمل على تعبئة البيانات المطلوبة. التأكد من قيمة الدخل. التأكد من حالة الأهلية. النقر على خيار احسب.

الحاسبة الآلية حساب المواطن

الحاسبة الآلية حساب المواطن هي خدمة يقدمها حساب المواطن للمستفيدين، بحيث تمكنهم من التعرف على قيمة الدعم المستحق، من خلال دخول بوابة حساب المواطن، ويتوقف قيمة الدعم على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وقيمة الدخل الشهري، لذلك فعند استخدام الحاسبة التقديرية لابد من الإجابة على الأسئلة المطروحة؛ وذلك لأنها الوسيلة التي يعتمد عليها في تحديد قيمة مبلغ الاستحقاق للدفعة القادمة، وقد أكد برنامج حساب المواطن أنه في حال تطابق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المواطن، سوف يحصل على الأهلية ودعم حساب المواطن الشهري.

دخول حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية تسجيل الدخول من خلال بيانات الحساب الشخصي، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين، سواء الاستعلام عن حالة الأهلية أو موعد صرف حساب المواطن، كذلك تقديم الاستفسارات والشكاوى من خلال خدمة صوتك مسموع وغيرها من الخدمات، وفيما يلي طريقة دخول حساب المواطن:

دخول بوابة حساب المواطن. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. إعادة تسجيل رمز التحقق البشري. يتم النقر على أيقونة تسجيل دخول حساب المواطن.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة حاسبة حساب المواطن التقديرية، ومعرفية مبلغ الاستحقاق من خلال الحاسبة الآلية.