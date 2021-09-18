نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443 رابط التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443 رابط التقديم والشروط، حيث يرغب البعض في الانضمام الي خدمات الخدمات الطبية بعد إعلان القوات المسلحة عن فتح باب القبول والتسجيل بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث تعتبر من الخدمات المميزة والهامة لجميع الأفراد الحاصلين علي المؤهلات العلمية والتخصصات التي تطلبها الهيئة، وقد تم التوضيح بأن التقديم سوف يكون من خلال بعض الضوابط والشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم التخصصات المطلوبة وشروط التقديم بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في التفاصيل التالية.

الوظائف المطلوبة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

يستطيع جميع الأفراد الحاصلين علي مؤهلات الثانوية العامة، أو الدبلوم، أو مؤهلا البكالوريوس وما يعلو عن ذلك التقديم في التخصصات الأتية:

مطلوب للعمل مسؤول تمريض: علي أن يكون مقر العمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

رئيس تمريض: علي أن يكون مقر العمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

ممرضة بقسم باطنة رجال: ويكون مقر العمل بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بمدينة الظهران.

طبيب نائب طب الأطفال قسم عام وطواري: ويكون مقر العمل بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بمدينة الظهران.

مطلوب محلل قواعد بيانات: ويتم العمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

عامل بقسم إدارة النقل وصيانة السيارات: ومكان العمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

دهان مركبات بقسم النقل وصيانة السيارات: ومكان العمل مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

وغيرها من التخصصات الطبية والإدارية المطلوبة والتي يمكن التعرف عليها بالتفصيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمات الطبية.

شروط التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم لجميع الأفراد الراغبين بالتقديم ولكن بعد توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون الشخص الراغب بالتقديم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر الشخص خلال التقديم عن 17 عامًا عند التسجيل.

ألا يزيد عمر الشخص الراغب في التقديم عن 40 عامًا خلال التقديم.

أن يتميز الشخص بحسن السير والسمعة والسلوك.

يجب أن يحصل كل شخص على الشهادة المطلوبة من خلال كل رتبة مطلوبة للعمل.

ألا يكون الشخص متزوجًا من امرأة أجنبية.

بالإضافة الي بعض الشروط الخاصة والتي يجب توافرها في أي شخص يرغب في التقديم في الوظائف المتاحة، علي أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.