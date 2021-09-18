نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موافقة طلب مساعدة شخصية من الديوان الملكي برقم الهوية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن معاملة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي يعد من الاستعلامات الضرورية والهامة التي يستعلم عنها العديد من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الديوان الملكي خدماته المختلفة للمواطنين الذين يعانون من بعض المشاكل الشخصية والعمل علي إيجاد وتوفير حلول لمشاكل المواطنين، حيث يعمل الديوان الملكي علي حل مشاكل المواطنين بتوجيهات وتوصيات من ملك المملكة العربية السعودية، والعمل علي تقديم الخدمات بأقصى سرعة ودون وجود أي وسطاء لحلها، وحرصاً علي تنفيذ تعلميات خادم الحرمين الشريفين تم توفير موقع إلكتروني خاص للاستعلام عن معاملة شخصية في الديوان الملكي من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بكل مواطن أو برقم الطلب الذي تم تقديمه إلى الديوان الملكي.

طلبات وخدمات معروضة علي الديوان الملكي

الديوان الملكي من الهيئات الخدمية التي تهتم بخدمات المواطنين والعمل علي استقبال جميع الطلبات التي يعاني منها كل مواطن وينتظر دور القيادة السعودية علي حل هذه المشاكل، في حالة توافر المستندات والمعلومات الكافية لحل الطلبات التي يتم تقديمها إلي هيئة الديوان الملكي، ومن الطلبات التي يتم تقديمها:

تقديم طلب مساعدة لإسقاط قروض بنك التسليف لعدم القدرة المادية علي سدادها.

تقديم طلب سداد بعض الديون المالية التي يقع بها بعض المواطنين نتيجة أزمات مالية مختلفة.

تقديم طلب للحصول علي منحة أرض لعدم وجود مأوى مناسب للمواطن.

تقديم طلب علاج بالخارج لعدم القدرة علي السفر وذلك لأصحاب الأمراض المزمنة.

تقديم طلب خاص بشكوي عاجلة لأغراض شخصية متنوعة.

إرسال طلبات بخصوص أحكام قضائية.

الاستعلام عن معاملة طلب شخصي من الديوان الملكي

يستطيع جميع المواطنين الذين قد تقدموا بطلب شخصي للحصول علي مساعدة من الديوان الملكي، أن يقوموا بالاستعلام عن حالة الطلب ومعرفة مدي الموافقة علي الطلب أو رفضه، ويتم الاستعلام عن طلب مساعدة من الديوان الملكي كالتالي:

الدخول علي بوابة الاستعلام الإلكترونية التابعة للديوان الملكي: تواصل الديوان.

الدخول من خلال تسجيل مستخدم جديد بالموقع عبر الاسم ورمز المرور.

الدخول علي الاستعلام الإلكتروني لخدمات المواطنين.

إدخال رقم الهوية الوطنية، والضغط علي عرض تفاصيل الطلب.

إرسال طلب مساعدة مالية إلي الديوان الملكي

يستطيع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا بتقديم طلب إلي الديوان الملكي يطالبون فيه بالحصول علي دعم مادي, وذلك نظراً إلي الظروف المالية والاقتصادية الصعبة والتي تقتضي الحصول علي مساعدة مالية, لذا يتم كتابة معروض طلب مساعدة تخاطب فيه خادم الحرمين الشريفين وأمير الديوان الملكي لمنحك المساعدة المالية, حيث مضمون الخطاب الذي يتم إرساله إلي الديوان الملكي.

إلي خادم الحرمين الشريفين.

إلي أمير الديوان الملكي.

تحية طيبة وبعد.

أتقدم إليكم بطلب من اجل الحصول علي مساعدة مالية من خلال الديوان الملكي حيث أني أعانى ( وتذكر الظروف التي تحتاج بسببها مساعدة).

ارجوا التكرم والموافقة علي طلبي.

حفظ الله خادم الحرمين وأمير الديوان الملكي.

إرسال طلب مساعدة عبر عنوان بريد الديوان الملكي

خدمات الديوان الملكي السعودي متاح إرسالها عبر عنوان بريد تابع لخدمات الديوان الملكي وهو الهدأ 7636 الرياض 12911 المملكة العربية السعودية، ويعد هذا العنوان عنواناً رسمياً لجميع الطلبات الشخصية التي يمكن إرسالها سواء كان طلب مساعدة مالية أو طلب علاج أو طلب لمنحة أرض.

أو يمكنك أن تقوم بإرسال طلب المساعدة الموجه إلي الديوان الملكي للحصول علي المساعدة المالية أو تقديم شكاوى أو طلب لإسقاط القروض من علي الأشخاص, أو طلب للحصول علي فرصة العلاج خارج المملكة العربية السعودية وذلك من خلال البريد الإلكتروني التابع للديوان الملكي للمساعدات الخيرية, حيث يتم الإرسال علي العنوان التالي [email protected]

أرقام التواصل مع خدمة عملاء الديوان الملكي

قدم الديوان الملكي خدمة اَخري لمواطنيها والذين لديهم رغبه في الاستفسار عن أي شئ بخصوص المنح والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي, حيث وفر الديوان الملكي عددت طرق للتواصل معه, حيث يمكنك التواصل مع الديوان الملكي عن طريق الأرقام المتاحة لهم وهي 8004000000 أو,920030003, أو يمكنك زيارة الموقع الخاص بالديوان الملكي.

الأوراق المطلوبة للحصول علي مساعدات الديوان الملكي

حدد القائمين علي أمور الديوان الملكي والمختصين بأمور المساعدات المختلفة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأبناءه السعوديين وذلك عبر الديوان الملكي مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون مع الشخص المتقدم للحصول علي مساعدة ما من الديوان.

تقديم الطلب وتحديد نوع المساعدة التي ترغب بها من الديوان الملكي. وثيقة توضح الحالة الصحية بالمتقدم من أي جهة حكومية تابعة لوزارة الصحة. شهادة توضح من خلال الأحوال المعيشية الصعبة والتي أدت إلي تقديمك إلي طلب إلي الديوان الملكي للحصول علي المساعدة. يتم إرسال الطلب عبر البريد السعودي, حيث يتم كتابة العنوان الأتي عند الإرسال إلي الديوان الملكي, الهدا- الرياض المملكة العربية السعودية.

التقديم علي منحة ارض من الديوان الملكي

مع وجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسعيه الدائم لرفع المستوي المعيشي للمواطن السعودي, وبجانب تقديم المساعدات المالية فإن الديوان الملكي يقدم منح ارض مجانية عن طريق مشروع الإسكان التنموي المقدم للأسر التي أهلكتها البيوت والشقق التي يقومون بتأجيرها ولا يستطيعون سداد الإيجار الخاص بها.

إسقاط القروض عبر الديوان الملكي

إذا قمت بالحصول علي قروض من احد البنوك داخل المملكة العربية السعودية وليس لديك المقدرة المالية علي سداد هذا القرض الذي حصلت عليه, فيمكنك تقديم طلب إلي الديوان الملكي من اجل الحصول منهم علي مساعدة ودفع لك هذا القرض, ولكن بعض الشروط والأحكام التي لابد أن تكون في المتقدم لإسقاط باقي أقساط القروض من عليه من خلال الديوان الملكي, وهذه الشروط هي.

لابد من أن يكون المتقدم غير قادر علي العمل.

إحضار شهادة صحية تفيد بان هذا الشخص غير قادر صحياً علي العمل.

أن لا يكون لديه أي عمل أو أي نشاط تجاري يحصل من خلاله علي مصدر دخل.

الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي بالرقم التعريفي

قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني للديوان الملكي. تسجيل الدخول عبر كتابة الرقم التعريفي والاسم. ثم يتم إدخال رقم الهاتف. يتم إدخال كود التحقق المرسل إلي هاتفك لتتم عملية تسجيل الدخول. قم بالضغط علي الاستعلام عن معاملة ثم تقوم بتسجيل الدخول. تستطيع الآن الاستعلام بكل سهوله.

الاستعلام عن إعفاءات القروض

الاستعلام عن طلب للحصول علي خدمة إعفاء القروض.

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

الدخول علي الخدمة الالكترونية الخاصة بالاستعلام عن إعفاءات القروض.

يتم الاستعلام عن طلب إعفاء القروض عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية, وكتابة أيضاً تاريخ ميلاد المتقدم.

ثم يتم الضغط علي بحث.

من هم الأشخاص الذين تتم قبولهم من قبل الديوان الملكي للحصول علي مساعدات

يوجد بعض الفئات التي حددها الديوان الملكي لكي تظفر بالحصول علي مساعدات منها وهي الفئات الأكثر احتياجاً.

الفئات التي لا تعمل ولا تقدر علي العمل والتي تعاني من مشاكل صحية تمنعها من العمل. من يعاني من مرض ما ولا يقدر علي توفير الدواء.

تقديم شكاوى عبر الديوان الملكي

يمكنك الآن تقديم شكاوى عبر الديوان الملكي من خلال الإجراءات التالية.

يتم تسجيل الدخول من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد. سوف يظهر لك نموذج خاص بالشكاوى, تقوم بكتابته. تقوم بعدها بالضغط علي كلمة إرسال, ليقوم الموقع بإرسالها إلي الديوان الملكي ليتم النظر بها, وسوف يتم الرد عليك بعدها.

من مميزات هذه الخدمة إنها خدمة مجانية تماماً, وتستهدف هذه الخدمة الموطنين السعوديين و المقيم وشركات الأعمال, كما يتم تقديم الشكاوى من خلال قنوات التواصل الخاص بالديوان الملكي مثل, الرد الآلي تطبيقات الديوان الملكي للجوال, البوابة الالكترونية للديوان الملكي, أو يمكن أيضاً تقديم الشكاوى من خلال البريد السعودي, اقصي مدة للرد هي سبعة أيام.