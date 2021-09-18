نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بدون فوائد بأقل راتب شهري من بنوك سعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون فوائد في السعودية, يرغب الكثير من السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الحصول علي قروض وتمويلات بدون فوائد من البنوك المختلفة في السعودية ويكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية, حيث في ظل الغلو الذي يشهده العالم بسبب أزمة فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي الذي يمر به العالم فإن الناس ترغب في الحصول على قروض لتحسين مستوي معيشتهم, ومن هنا سوف نوضح لكم أهم البنوك التي تمنح قروض بدون فوائد للسعوديين والمقيمين واهم شروطهم.

قروض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية للسعوديين

يقدم بنك التنمية الاجتماعية مجموعة متميزة من القروض والتمويلات التي تكون بدون فوائد والتي تهدف الأسر الفقيرة وفئات مجتمعية اَخري, ومن ضمن التمويلات التي تكون بدون فوائد والمقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.

قرض الأسرة, وهو قرض يصل إلي 60 ألف ريال وتصل مدة السداد إلي 60 شهراً.

قرض كنف للمطلقات والأرامل, هو تمويل يصل إلي 30 ألف ريال ومدة سداد 60 شهراً.

قرض آهل.

الشروط العامة للقروض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في العميل الذي يريد الحصول علي قرض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية, لذا أيها العميل إذا توافرت فيك الشروط المعلنة من قبل البنك فبادر بالتقدم للحصول علي احدي القروض التي تكون بدون فوائد من البنك.

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

لا يتعدى عمر المتقدم عن سبعين عاماً.

لا يتجاوز عمر الكفيل الضامن خمس وخمسين عاماً.

لا يجوز أن يتعدى راتب الشخص المتقدم 12500 ألف ريال.

عند حساب نصيب كل فرد بحيث لا يتعدى نصيب كل فرد في الأسرة ألفين ريال, فإن حساب نصيب الفرد يأتي بحساب إجمالي دخل الأسرة علي عدد أفراد الأسرة.

حتي يتم احتساب الابن الذكر من ضمن أفراد الأسرة فإنه لا يجب أن يكون متزوج أو يتعدى سنه اربع وعشرون عاماً.

ويتم احتساب الابنة من ضمن أفراد الأسرة في حالة كونها غير موظفه أو متزوجة, وذلك للمتقدم لقرض الأسرة.

وسائل التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية عدد من وسائل التواصل بينه وبين المواطنين, ومن بين وسائل التواصل الخاصة بالديوان الملكي هي.

يمكنك مراسلة بنك التنمية الاجتماعية علي عنوان البريد الأتي [email protected] والذي يكون متاح علي مدار الأسبوع وعلي مدار اليوم.

تستطيع أن تقوم بالاتصال علي الرقم 920008002 في أي وقت.

قرض بدون فوائد من بنك سامبا للسعودين والمقيمين

يقدم بنك سامبا السعودي قرض قصير الأجل يصل إلي مائة ألف ريال سعودي للسعوديين والمقيمين وفقاً لشروط وأوراق محددة:

يجب أن يكون الذي يريد الحصول على القرض سعودي الجنسية.

أما بالنسبة للمقيمين فلابد أن يكون الشخص المقيم له مستحقات نهاية خدمة للجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

لا يجب أن يقل الدخل الشهري للشخص عن خمسة آلاف ريال.

أقل مدة يجب قضائها داخل العمل للتقدم للحصول على التمويل هي شهر.

لابد من توافر صورة من الهوية الشخصية أو الإقامة.

كتابة طلب التمويل علي الموقع الإلكتروني للبنك.

يجب أن يوافق صاحب العمل علي تحويل راتب العامل علي البنك.

وثيقة من العمل تبين المسمي الوظيفي وتاريخ الالتحاق والدخل الشهري للمتقدم.

مستندات هامه للحصول علي قرض بدون فوائد من بنك سامبا

حدد بنك سامبا السعودي عدد من الأوراق والمستندات الهامة التي يجب أن تكون مع الشخص الذي يريد الحصول علي قرض بدون فوائد من بنك سامبا.

يوجد طلب قرض علي الموقع الإلكتروني للبنك لابد من كتابته.

توافر صورة الهوية الشخصية أو الإقامة لدي المتقدم للحصول علي القرض المقدم من بنك سامبا.

إحضار ما يثبت من جهة عملك المسمي الوظيفي لك, وتاريخ الالتحاق بالعمل والدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم, وتوضيح إذا ما كان يحصل علي بدالات فيتم ذكرها أيضاً.

من ضمن الشروط المعلنة أن يتم تحويل راتب عملك علي بنك سامبا, لذا يجب أن يأتي الشخص المتقدم بموافقة صاحب العمل لتحويل راتبه علي البنك سامبا السعودي.

توضيح العنوان الرئيسي للمقيم.

وسائل التواصل مع بنك سامبا

يمنك التواصل مركز الاهتمام بالعميل في بنك سامبا السعودي من خلال الوسائل التالية.